«اكتشفى السر قبل فوات الاوان».. عشبة واحدة هترجعك لورا اكتر من 30 سنة مش هتصدقي نتيجتها 

الرياض - كتبت رنا صلاح - إن الحصول على بشرة صحية ونضرة حلم تسعى إليه النساء في مختلف مراحل العمر، ومع تزايد استخدام المستحضرات التجميلية الكيميائية بات الكثيرون يبحثون عن بدائل طبيعية وآمنة، وهنا يبرز ورق السدر كأحد الكنوز الطبيعية القديمة التي اعتمدت عليها النساء منذ القدم للعناية بجمال بشرتهن، حيث أثبتت أوراق السدر قدرتها الفائقة على تنقية البشرة ومنحها النضارة والتفتيح بشكل طبيعي دون أي ضرر يذكر، لذا يعد استخدام هذه العشبة حلا مثاليا لكل من ترغب في استعادة شباب بشرتها والحفاظ عليها ناعمة وخالية من الشوائب.

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تعد أوراق السدر من الأعشاب الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجلد للحفاظ على حيويته ومرونته، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعمل على محاربة علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما تساهم في تنقية البشرة من السموم والشوائب المتراكمة بفعل التلوث أو الاستخدام المفرط للمواد الصناعية، وقد استخدمتها النساء قديما في تحضير المستحضرات التجميلية بطرق متنوعة، إذ أثبتت التجارب أن المواظبة على استخدام ماسك أوراق السدر يكسب الوجه إشراقا ملحوظا ويمنحه نعومة فائقة تشبه نتيجة منتجات العناية الباهظة، لكن دون آثار جانبية، لذلك تحرص الكثير من السيدات إلى يومنا هذا على إعداد وصفات طبيعية من ورق السدر للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.

طريقة تحضير ماسك أوراق السدر

لتحضير ماسك طبيعي وفعال من أوراق السدر، يجب أولا تجهيز المكونات الأساسية التي تتمثل في ملعقتين من مسحوق أوراق السدر المطحونة، وملعقة واحدة من الزبادي، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، وفي البداية، يوضع ورق السدر في وعاء نظيف ومعقم ثم يضاف إليه الزبادي والعسل، بعدها يخلط المزيج جيدا حتى يتجانس ويصبح قوامه كريميا مناسبا للفرد على الوجه، وتدهن البشرة بالخليط مع تجنب منطقة العينين، ويترك لمدة خمس عشرة دقيقة حتى تمتصه البشرة بالكامل، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، وللحصول على أفضل النتائج، ينصح بتطبيق هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا للاستمتاع ببشرة أكثر شبابا ونعومة وإشراقا مع مرور الوقت.