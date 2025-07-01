الرياض - كتبت رنا صلاح - مع التقدّم في العمر والتعرّض اليومي لأشعة الشمس والملوّثات، يبدأ الكولاجين الطبيعي في البشرة بالتراجع تدريجيًا، مما يؤدي إلى فقدان النضارة، وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. وقد تلجأ العديد من النساء إلى منتجات تجميلية باهظة الثمن أو حقن صناعية للحصول على نتائج فورية، إلا أن الحل قد يكون في مطبخكِ، عبر وصفة طبيعية وآمنة وفعالة يمكنكِ تحضيرها في دقائق قليلة في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة تحضير كولاجين طبيعي لشد البشرة واستعادة النضارة، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، دون الحاجة إلى مواد كيميائية أو تكلفة عالية.

لو جوزك بيقولك يا عجوزة؟!.. طريقة تحضير كولاجين طبيعي لشد البشرة واستعادة نضارتها بخطوات سهلة في البيت

الكولاجين هو بروتين أساسي يوجد في الجلد، يمنحه التماسك والمرونة والحيوية. ومع التقدم في السن، تقل قدرة الجسم على إنتاجه، لكن يمكن تحفيز البشرة على إنتاجه طبيعيًا عن طريق بعض المكونات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

وصفة الكولاجين الطبيعي لشد البشرة

المكونات:

ملعقة صغيرة من جيل الألوفيرا (هلام الصبار)

ملعقة صغيرة من ماء الورد النقي

ملعقة صغيرة من النشا

كبسولة واحدة من فيتامين E (اختياري لكنه فعّال جدًا)

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، ضعي جيل الألوفيرا وماء الورد وقلّبي جيدًا حتى يتجانسا.

أضيفي النشا تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على خليط متماسك يشبه الكريم.

افتحي كبسولة فيتامين E (إن وُجدت) وأفرغي محتواها في الخليط، ثم اخلطي المكونات جيدًا.

احفظي الخليط في برطمان زجاجي نظيف داخل الثلاجة لاستخدامه لمدة أسبوع.

طريقة الاستخدام: