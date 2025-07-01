طلع كنز رباني.. لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك عند تناول الشاي بهذه الطريقة | 5 فوايد في معلقة واحدة 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد الشاى الأخضر أحد المشروبات الشائعة والتى يمكنك الأستمتاع بها على مدار اليوم، سواء بغرض الحصول على الدفء من خلال كوب دافئ فى صباح بارد، أو برودة منعشة من كوب شاى أخضر مثلج فى صباح حار، حيث يتمتع الشاى الأخضر بمذاقه اللذيذ، بالإضافة إلى إحتواءه على العديد من الفوائد الصحية، حيث يعد أحد أفضل مضادات الأكسدة، مما يجعله مثاليًا لمقاومة الجذور الحرة ومكافحة الإلتهابات.

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ولا يكفى تناول الشاى الأخضر فقط لتحقيق أقصى أستفادة منه، حيث أن توقيت تناوله يلعب دورا كبيرًا فى أمتصاص الجسم للمركبات التى يحتويها الشاى الأخضر، مما جعل الكثيرين يتساءل ما هو أفضل وقت لتناول الشاى الأخضر، ووفقا لما كشفت عنه الدكتورة جوى دوبوست، أخصائية التغذية، فإن تناول الشاى الأخضر مع بداية اليوم يعزز من أمتصاص الجسم لمضادات الأكسدة، خاصة فى حالة تناوله على معدة فارغة حيث لا يوجد ما يعيق عملية الأمتصاص.

ومن أفضل الأوقات لتناول الشاى الأخضر هو بين الوجبات، وتحديدًا قبل أو بعد الوجبة بساعتين، وهو الأمر الذى يعد خيارًا ممتازًا، حيث أن أحتواء الشاى الأخضر على التانينات قد يقلل من أمتصاص الحديد حال تناوله مع الطعام، مما يؤدى لمشاكل غذائية خاصة للذين يعانون من نقص الحديد.

عوامل تؤثر على أمتصاص مضادات الأكسدة

وتوجد العديد من العوامل التى تؤثر على أمتصاص مضادات الأكسدة التى يمكن الحصول عليها عند تناول الشاى الأخضر، ومن ضمن تلك العوامل مدة التحضير ودرجات الحرارة، حيث أنه كلما أرتفعت درجة حرارة الماء وزاد الوقت المخصص للتحضير، زادت فعالية مضادات الأكسدة، حيث يفضل وضع الشاى الأخضر مدة خمس دقائق فى ماء بدرجة حرارة 100 مئوية، كما أن إضافة فيتامين C إلى الشاى الأخضر، سواء إضافة الليمون أو تناول فاكهة تحتوى على فيتامين C، يحسن كثيرًا من أمتصاص الجسم لمضادات الأكسدة، على عكس ما يحدث فى حالة إضافة الحليب.