الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار تصريح خطير لصاحب أحد محال الفاكهة حالة من الذعر بين المواطنين، حيث أكد أن بعض أنواع الخوخ المتداول في الأسواق يحتوي على مواد سامة قد تضر بصحة الإنسان بشكل بالغ، وقد تفاعل كثيرون مع هذا التحذير، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل الفوري لضمان سلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين.

"الخوخ اللي بتاكله ممكن يموتك!.. تحذير صادم من صاحب محل فاكهة: السم جوه الثمرة!"

بحسب ما أكده صاحب المحل، فإن بعض شحنات الخوخ يتم رشها بمبيدات محظورة عالميًا، من أجل الحفاظ على شكل الثمرة ومنعها من التلف السريع، وهو ما يُعد خطرًا صحيًا كبيرًا، خاصة إذا لم تُغسل الثمار جيدًا قبل تناولها، وأضاف أن رائحة غريبة وطبقة لزجة تظهر على بعض الثمار، ما يُعد دليلاً على تلوثها.

علامات الخطر في الخوخ الملوث

كشف مختصون أن هناك علامات يمكن ملاحظتها بسهولة، وتشير إلى احتمال تلوث الثمرة، مثل:

قشرة ناعمة أكثر من اللازم مع لمعان غير طبيعي.

وجود بقع سوداء أو لزجة على السطح.

رائحة نفاذة تشبه رائحة المواد الكيميائية.

ما الموقف الرسمي؟

حتى الآن، لم تصدر وزارة الصحة بيانًا رسميًا بخصوص الحادثة، ولكنها شددت مرارًا على ضرورة شراء الفاكهة من مصادر موثوقة، وغسلها جيدًا بالماء والخل قبل تناولها لتقليل آثار المبيدات إن وُجدت.

نصيحة للمستهلكين

من الأفضل تجنب شراء الخوخ من الباعة الجائلين أو من مصادر غير موثوقة، والانتباه جيدًا لأي علامات غريبة على الثمرة، صحتك مسؤوليتك، ولا مجال للمجازفة في غذائك اليومي.