ضاع عمرك من غير ما تجربيها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟| إزاي كانت غايبة عننا

الرياض - كتبت رنا صلاح - تأتي بذور الشيا كواحدة من أكثر المكملات الطبيعية التي حصدت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، ليس فقط لطعمها الخفيف، بل لفوائدها الصحية التي لا تعد ولا تحصى ووفقًا للدكتور أحمد صبري، خبير التغذية العلاجية، فإن هذه البذور الصغيرة تخبئ كنزًا من العناصر الغذائية التي تدعم الجسم من الرأس حتى أخمص القدمين.

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تعد بذور الشيا مصدرًا ثريًا بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم، الحديد، الزنك، النحاس والمنغنيز، بالإضافة إلى النياسين، ما يجعلها داعمًا مثاليًا لصحة العظام، الأسنان، والمفاصل كما تحتوي على ألياف طبيعية تحسن عملية الهضم وتعزز امتصاص العناصر الغذائية، إلى جانب دورها الفعال في علاج مشاكل الجلد وآلام العظام.

فوائد بذور الشيا

هذه البذور تدعم وظائف الدماغ والذاكرة بفضل محتواها العالي من أوميغا 3، كما أنها تسهم في الوقاية من أمراض القلب من خلال خفض الكوليسترول الضار ورفع الجيد، وتعد مضادًا طبيعيًا ضد السرطان فكل ذلك يجعل من الشيا عنصرًا غذائيًا لا غنى عنه لمن يسعى لحياة صحية متوازنة.

كما أظهرت الدراسات أن بذور الشيا تساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمرضى السكري ولأنها تحتوي على بروتين كامل يحتوي جميع الأحماض الأمينية الأساسية، فإنها تعتبر غذاءً متكاملًا للرياضيين وممارسي رياضات التحمل وبناء العضلات.

بذور الشيا لها قدرة فائقة على امتصاص الماء، مما يسهم في طرد السموم من الجسم وتحسين النشاط الذهني والأهم أنها تتواجد فى أنظمة إنقاص الوزن، إذ تساعد على الإحساس بالشبع لفترات طويلة، ما يقلل من كميات الطعام المستهلكة، خصوصًا في مناطق البطن والأرداف، دون أي مجهود إضافي.