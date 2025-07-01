الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الاهتمام العالمي بالحلول الطبيعية لمشكلات الشعر والبشرة، تظهر عشبة الهندباء كواحدة من الكنوز النباتية التي لا تحظى بالشهرة التي تستحقها رغم فوائدها العظيمة، وهذه النبتة التي تنمو في أماكن متعددة دون اهتمام كبير، تحتوي على تركيبة فريدة من المعادن والفيتامينات، تجعلها خيارًا مثاليًا لكل من تبحث عن شعر صحي وقوي دون الاعتماد على المستحضرات الصناعية أو المواد الكيميائية الضارة، ومن خلال وصفة طبيعية بسيطة يمكن الاستفادة من قوة هذه العشبة في إنعاش فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر من جديد.

«الصين هتتهبل عليها»… عشبة بمليون جنيه موجودة في كل مكان ولا يعرف عنها حد أبدا وقيمتها الغذائية عالية جداا!!

لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى كوب من الماء النقي وأربع ملاعق من زهور الهندباء المجففة، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة العضوية حيث تساهم هذه المكونات في تعزيز الدورة الدموية وتغذية البصيلات بشكل مباشر.

خطوات تحضير واستعمال الوصفة