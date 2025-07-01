الرياض - كتبت رنا صلاح - تشدد القوانين المصرية على منع التدخين في أماكن معينة حفاظا على الأرواح والممتلكات حيث يعتبر التدخين في بعض المواقع سلوكا خطيرا قد يؤدي إلى كوارث لذلك يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات لتفادي العقوبات المالية أو القانونية التي قد تنجم عن هذا الفعل

هتدخن في مكان غلط؟ تعالى شوف ممكن يوصلك لفين

ينص القانون على منع التدخين في مواقع محددة تعتبر ذات خطورة عالية نظرا لطبيعتها أو محتوياتها

محطات الوقود التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال

مستودعات الغاز الطبيعي والبوتاجاز

مراكز بيع أسطوانات الغاز

المخازن التي تحتوي على مواد بترولية أو قابلة للاحتراق

الأماكن الحكومية والمغلقة المخصصة للجمهور

عقوبات التدخين حسب نوع المخالفة

تختلف العقوبات المفروضة على المدخنين حسب طبيعة المكان الذي يتم فيه التدخين وما إذا كان تسبب ذلك في ضرر

في حالة اندلاع حريق نتيجة التدخين في أماكن عادية تكون العقوبة الغرامة أو الحبس لمدة قصيرة

إذا كان التدخين داخل منشآت خطيرة مثل محطات الوقود تصل الغرامة إلى ألفين جنيه أو الحبس أو الاثنين معا

نصائح لتجنب الوقوع في الغرامات

يستطيع الأفراد حماية أنفسهم من العقوبات المالية أو القانونية باتباع بعض التعليمات الأساسية

تجنب التدخين تماما داخل المنشآت العامة أو الحكومية أو المغلقة

الحرص على قراءة التحذيرات الموجودة في الأماكن الخطرة مثل محطات الغاز

التبليغ الفوري عند مشاهدة أي سلوك مخالف قد يؤدي إلى خطر أو ضرر

التدخين مسؤولية شخصية وأمان مجتمعي

يمثل الالتزام بمنع التدخين في الأماكن المحظورة حماية للنفس وللمجتمع حيث إن السيجارة الواحدة قد تتسبب في كارثة لذلك فإن الوعي بأهمية الالتزام بالقانون هو أمر لا يجب التهاون فيه