الرياض - كتبت رنا صلاح - لا يختلف اثنان على أن اللبن يعتبر من أكثر الأغذية الأساسية التي يعتمد عليها الناس في غذائهم اليومي لما يحتويه من فوائد عديدة مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات الضرورية لصحة العظام والأسنان والعضلات غير أن هناك أمورا قد تخفى على الكثيرين تتعلق بطريقة غلي اللبن وكيفية التعامل معه خاصة عند حدوث ظاهرة شياطه إذ يظن البعض أن الأمر بسيط ولا يسبب أي ضرر لكن المفاجأة التي كشفتها طبيبة بيطرية قلبت هذه المعتقدات رأسا على عقب.

"حقيقة قد لا تعرفها عن اللبن!".. طبيبة بيطرية تكشف مفاجأة عن اللبن خلي بالك لو بيشيط!.. صحتك أهم

إن شياط اللبن يحدث عادة نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة أو بسبب تركه دون تقليب أثناء غليه مما يؤدي إلى احتراق جزء منه والتصاقه بأسفل الإناء ولكن الخطير في الأمر ليس مجرد الطعم المحترق أو تغير لون اللبن بل تكمن المشكلة الحقيقية في التفاعلات الكيميائية التي تحدث نتيجة احتراق مكونات اللبن مثل البروتينات والدهون حيث تؤدي هذه التفاعلات إلى إنتاج مركبات قد تكون ضارة بصحة الإنسان خاصة إذا تم تناول اللبن بعد شياطه بكثرة أو تكرار.

أضرار محتملة لشياط اللبن

وقد أوضحت الطبيبة البيطرية أن الاستمرار في شرب اللبن الذي يتعرض للشياط قد يؤدي إلى عدة أضرار منها:

ظهور مواد كيميائية قد تهيج المعدة أو الأمعاء وتسبب اضطرابات هضمية مثل المغص أو الإسهال.

تأثير سلبي على طعم اللبن مما يجعله غير مقبول للاستهلاك وقد يؤثر أيضا على القيمة الغذائية للبن.

زيادة احتمالية تكون مركبات مسرطنة عند تعرض البروتينات والدهون لدرجات حرارة عالية جدا لفترات طويلة.

تأثير سلبي على نكهة الأطعمة أو المشروبات التي يدخل فيها اللبن المحروق.

نصائح للتعامل مع اللبن عند الغلي

لكن الخبر السار أن هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتجنب شياط اللبن والاستفادة من فوائده دون قلق ومن هذه النصائح: