الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم العديد من النساء بالحصول على شعر ناعم، لامع، وسهل التصفيف يعكس أنوثتهن الطبيعية ويمنحهن ثقة أكبر في الإطلالة، لكن في كثير من الأحيان، يقف الشعر المجعد أو الخشن عائقًا أمام هذا الحلم، ما يدفع الكثيرات إلى اللجوء لمستحضرات فرد الشعر الكيميائية، التي رغم نتائجها السريعة، إلا أن أضرارها التراكمية تؤدي إلى تقصف الشعر، تلفه، وفقدانه لحيويته، لذلك، أصبح الاتجاه نحو البدائل الطبيعية أمرًا شائعًا وآمنًا، وعلى رأس هذه الحلول يبرز “الكيراتين الطبيعي” المُعد من مكونات منزلية سهلة وآمنة، في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة مبتكرة لتحضير كيراتين منزلي فعّال، إلى جانب نصائح ذهبية للمحافظة على نتائجه المبهرة لأطول فترة ممكنة.

ودّعي التمليس الكيميائي!.. كيراتين طبيعي من مطبخك لشعر ناعم وصحي من أول استخدام

الكيراتين هو البروتين الأساسي الذي يُشكّل البنية الهيكلية للشعر، ويمنحه القوة، المرونة، واللمعان، ولكن مع تعرّض الشعر المستمر لأشعة الشمس، الحرارة العالية من أدوات التصفيف، الصبغات الكيميائية، وسوء العناية، يتعرض هذا البروتين للتلف أو الفقدان التدريجي، مما يؤدي إلى ضعف بنية الشعر وجعله عرضة للجفاف والتكسر، هنا يأتي دور الكيراتين الطبيعي الذي يُعيد تغذية الشعر من الداخل بطريقة تدريجية وآمنة، ويمنحه دعمًا عميقًا يجعله يبدو أكثر نعومة ولمعانًا من دون تدخلات صناعية ضارة.

أبرز فوائد الكيراتين الطبيعي للشعر

استخدام الكيراتين الطبيعي ضمن روتينك الأسبوعي للعناية بالشعر يُحقق لك مجموعة من الفوائد الرائعة، أبرزها:

ترطيب عميق للشعر الجاف والمجعد وتحسين ملمسه بشكل واضح.

إصلاح الشعر التالف الناتج عن استخدام مكواة الفرد أو مجففات الحرارة.

تعزيز اللمعان الطبيعي للشعر الباهت أو المتقصف.

تقليل التشابك والتقصف ما يُسهّل عملية التمشيط والتصفيف.

حماية طويلة الأمد لفروة الرأس دون تعريضها لأي مواد كيميائية قاسية.

مكونات من مطبخك لتحضير كيراتين فعّال وسهل التحضير

بدلًا من إنفاق أموالك على المنتجات الكيميائية، يمكنك تحضير كيراتين منزلي مذهل باستخدام مكونات طبيعية متوفرة لديك:

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة: تمنح الشعر ملمسًا ناعمًا وتساعد في فرد التموجات.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين: يعمل كمرطب فعّال يحافظ على نعومة الشعر ويحميه من الجفاف.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون: ينظّف فروة الرأس ويمنح الشعر إشراقة طبيعية.

1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع: يقوّي الجذور ويحفّز نمو الشعر الصحي.

طريقة التحضير والتطبيق خطوة بخطوة

لضمان أفضل النتائج من هذه الوصفة الطبيعية، احرصي على تنفيذ الخطوات التالية بدقة:

في وعاء نظيف، امزجي نشا الذرة مع الفازلين حتى يتكون خليط كريمي ناعم.

أضيفي عصير الليمون وزيت الخروع وقلّبي جيدًا حتى يمتزج الخليط.

اغسلي شعرك باستخدام شامبو خفيف لإزالة أي بقايا زيوت أو أتربة.

جففي شعرك بلطف بمنشفة حتى يكون رطبًا وليس مبللًا بالكامل.

قسّمي الشعر إلى خصل متساوية ووزّعي الخليط من الجذور حتى الأطراف، مع تجنّب ملامسة فروة الرأس.

غطّي الشعر بكيس بلاستيكي أو قبعة حرارية واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر فقط، ثم جففيه باستخدام مجفف على حرارة منخفضة.

نصائح للحفاظ على نتائج الكيراتين لأطول مدة ممكنة

بعد تطبيق الكيراتين الطبيعي، تحتاجين إلى روتين بسيط يحافظ على النعومة ويُطيل من عمر النتيجة:

لا تغسلي شعرك لمدة 72 ساعة بعد تطبيق الكيراتين لضمان امتصاصه الكامل.

استخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات لتفادي إزالة البروتين من الشعر.

قلّلي من استخدام أدوات التصفيف الحراري لتجنّب تلف البنية الجديدة للشعر.

رطّبي الشعر بانتظام باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان.

اختاري وسادة من الحرير أو الساتان عند النوم لتقليل الاحتكاك والهيشان.

كيراتين طبيعي أسبوعي = شعر صحي وجذاب بدون تكاليف باهظة

بإضافة هذا الكيراتين الطبيعي إلى روتينك الأسبوعي، ستحصلين على نتائج ملموسة دون الحاجة إلى صالونات التجميل أو مستحضرات مكلفة: