الرياض - كتبت رنا صلاح - في كثير من الأحيان، يرسل لنا الجسم إشارات تحذيرية مبكرة، لكنها تمر دون أن نوليها الاهتمام الكافي، خاصةً إذا ظهرت في مناطق لا نتوقع ارتباطها بمشكلات صحية خطيرة. ومن بين هذه المناطق: الأذنان فقد كشف الأطباء أن بعض التغيّرات أو الأعراض التي تظهر على الأذن قد تكون مؤشراً صامتاً لأمراض جسيمة تُهدد الصحة وربما الحياة في هذا المقال، نسلّط الضوء على أبرز العلامات التي يجب ألا تتجاهلها أبدًا، ونكشف العلاقة المفاجئة بين الأذن وهذه الأمراض الخطيرة فاحذر قبل فوات الأوان.

القاتل الصامت.. علامات وأعراض خطيرة تظهر على أذنيك تشير لوجود مرض خطير "احذر قبل فوات الاوان"

في هذا السياق قالت الأستاذة الدكتورة نهله عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة بأن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة خطورة ارتفاع ضغط الدم لدى الإنسان كالتالي:

أولا يمكن أن يرتفع ضغط الدم لدى الإنسان بسبب اتباع نظام غذائي هو في الأساس غير صحي.

ثانيا عندما يعرض الإنسان نفسه إلى توتر عصبي شديد يرتفع ضغط دمه

ثالثا الإصابة بالسمنة المفرطة وزيادة الوزن مع قلة ممارسة الرياضة يؤدي إلى ارتفاع ضغط.

رابعا وأخيرا التدخين هي عادة سيئة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

علامات وأعراض خطيرة تظهر على أذنيك

على هكذا من آخر قالت هذه الطبيبة بأن هناك أعراضا إذا ظهرت على الأذن فهي دليل واضح على ارتفاع ضغط الدم لا بد وأن يتم الانتباه إليها: