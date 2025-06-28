الرياض - كتبت رنا صلاح - الشعر الخشن والمجعد من أكثر أنواع الشعر التي تحتاج إلى عناية خاصة، والكثير من السيدات يبحثن عن حلول طبيعية بديلة لمستحضرات الفرد الكيميائية التي قد تضر بالشعر على المدى الطويل ومن بين المكونات المنزلية التي أثبتت فاعليتها في فرد الشعر وتنعيمه النشا، لما له من خصائص مميزة تساعد في تغليف الشعر وتنعيم ملمسه..

اقوى كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه والحصول على شعر حرير بدون استخدام أي مواد كيميائية ضارة لن تصدقي

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة تحضير كيراتين النشا لفرد الشعر

في قدر صغير على نار هادئة، ضعي الماء وأضيفي إليه النشا تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يذوب تمامًا.

استمري في التقليب حتى يتحول الخليط إلى قوام يشبه الجل أو الكريم الخفيف أزيليه من النار واتركيه يبرد.

بعد أن يبرد الخليط قليلًا، أضيفي زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وقلّبي جيدًا حتى يتجانس الخليط يمكنك أيضًا إضافة العسل لنتيجة أكثر ترطيبًا.

على شعر نظيف ومبلل قليلاً، قسّمي الشعر إلى خصل، وابدئي بتوزيع خليط النشا من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع تأكدي من تغطية كل خصلة جيدًا.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركي الخليط على الشعر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات استخدمي بلسمًا خفيفًا إن رغبتِ

اتركي الشعر يجف بشكل طبيعي أو استخدمي مجففًا على درجة حرارة منخفضة، ولاحظي الفرق في نعومة الشعر بعد أول استخدام.

فوائد النشا للشعر:

يساعد على تقليل تجعد الشعر وتنعيمه.

يمنح الشعر مظهرًا لامعًا وانسيابيًا.

يمتص الزيوت الزائدة من فروة الرأس دون أن يجفف الشعر.

يكوّن طبقة خفيفة تحمي الشعرة من التقصف والجفاف.

يعمل كبلسم طبيعي يجعل الشعر أسهل في التسريح.

استخدام النشا لفرد الشعر الخشن هو بديل طبيعي وآمن للمواد الكيميائية، يمنحكِ شعرًا ناعمًا ولامعًا مع المداومة وإذا تم استخدامه ضمن روتين عناية متوازن، ستحصلين على نتائج مذهلة دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل.