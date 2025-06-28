الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم التغذية الصحية دائمًا ما نجد اكتشافات جديدة تغير نظرتنا للطعام التقليدي، ومؤخرًا ظهرت نوعية فريدة من البطاطس بلون بنفسجي مميز جعلتها محور حديث خبراء الصحة والتغذية، ليست فقط لغرابة شكلها وإنما لما تحمله من فوائد صحية مذهلة تضعها في مصاف الأغذية الخارقة التي تستحق أن تكون على مائدتك.

"شكلها غريب وطعمها يجنّن!".. بطاطس بنفسجية بتخسس وتقوي المناعة وبتحارب السكر والسرطان كمان!!

البطاطس البنفسجية هي صنف طبيعي من البطاطس يتميز بلونه اللافت من الخارج والداخل، ويرجع هذا اللون الغني إلى تركيز عالٍ من مركبات الأنثوسيانين، وهي مواد مضادة للأكسدة توجد أيضًا في التوت الأحمر والعنب الأسود، وتعد هذه المركبات من أبرز العوامل المساهمة في مكافحة الأمراض المزمنة وتعزيز الصحة العامة.

فوائد صحية تفوق التوقعات

إدخال البطاطس البنفسجية ضمن نظامك الغذائي قد يمنحك مجموعة من الفوائد الصحية المدهشة، ومن أبرزها:

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني من خلال تحسين مقاومة الأنسولين.

دعم خسارة الوزن بفضل احتوائها على ألياف تساعد على الشبع لفترة أطول.

تقوية الجهاز المناعي نظرًا لاحتوائها على فيتامينات ومضادات أكسدة قوية.

تقليل احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

تعزيز صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

كيفية تناولها والاستفادة منها؟

رغم غرابة اللون قد يتردد البعض في تجربة البطاطس البنفسجية، لكنها سهلة التحضير ويمكن طهيها تمامًا كما تُطهى البطاطس العادية سواء بالسلق أو الشواء أو القلي الخفيف في زيت صحي، ويمكن إضافتها للسلطات أو تقديمها كطبق جانبي مميز.

لماذا يجب أن تجربها؟

إذا كنت تسعى لتحسين صحتك دون الاستغناء عن الأطعمة المفضلة، فإن البطاطس البنفسجية تقدم لك هذا التوازن المثالي بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية المرتفعة، كما أن إدخالها في نظامك الغذائي يمكن أن يكون خطوة صغيرة ولكن مؤثرة نحو أسلوب حياة أكثر صحة ووقاية.