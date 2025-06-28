الرياض - كتبت رنا صلاح - كثير منا اعتاد تناول اللب الأبيض في جلسات السمر أو أثناء مشاهدة التلفاز كنوع من التسلية دون أن يدرك أن هذه البذور الصغيرة تحمل في طياتها كنزا غذائيا حقيقيا فقد كشفت أبحاث حديثة عن فوائد صحية مذهلة للب الأبيض جعلت منه حديث الأطباء وخبراء التغذية حول العالم مما غيّر النظرة التقليدية إليه من مجرد وجبة خفيفة إلى عنصر يجب أن يكون أساسيا في كل بيت يستخرج اللب الأبيض من بذور القرع ويتميز باحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض خاصة المرتبطة بالجهاز المناعي والقلب والعظام كما أن مذاقه اللذيذ جعله خيارا مثاليا للكبار والصغار على حد سواء.

"كان مجرد تسالي وطلع كنز!".. اللب الأبيض فوائده خطيرة والأطباء مندهشين وبيقولوا لازم يكون في بيتك

يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي مما يجعله خيارا ممتازا لبناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

غني بالمغنيسيوم والزنك وهي معادن ضرورية لصحة القلب وتقوية المناعة وتنظيم ضغط الدم.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهابات وتحمي الخلايا من التلف.

يعزز صحة البروستاتا لدى الرجال ويقلل من خطر الإصابة بأمراضها المزمنة.

يساعد في تحسين جودة النوم بفضل احتوائه على التريبتوفان الذي يدعم إنتاج السيروتونين.

استخدامات متعددة في المطبخ

اللب الأبيض ليس فقط للتسلية بل يمكن استخدامه بطرق مبتكرة منها:

إضافته إلى السلطات لإعطاء قرمشة لذيذة وقيمة غذائية إضافية.

طحنه واستخدامه كبديل صحي للدقيق في بعض الوصفات.

إدخاله في صنع الخبز أو المعجنات لإضافة نكهة فريدة.

تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات لتعزيز الطاقة والشعور بالشبع.

نصائح عند شراء اللب الأبيض