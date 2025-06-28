الرياض - كتبت رنا صلاح - لو بتدوّر على مشروب صيفي يجمع بين الطعم المنعش والفوائد اللي تنضّف الجسم وتديك طاقة، يبقى عصير الخيار والنعناع بالزنجبيل ده هو الحل السحري! ده بجد “مشروب الطاقة الأخضر” اللي هينضف جسمك وهينعشك من جوه.

"في الخلاط وبس!" عصير الخيار والنعناع بالزنجبيل: "مشروب الطاقة الأخضر" اللي هينضف جسمك

العصير ده بسيط جدًا، مكوناته طبيعية وقيمتها الغذائية عالية جدًا، ومثالي عشان ترطب جسمك وتساعده يتخلص من السموم، بالإضافة لتعزيز طاقتك. يلا بينا نعرف سر المشروب ده اللي هيخليك تحس بانتعاش وحيوية غير عادية!

مكونات عصير الخيار والنعناع بالزنجبيل: كلها طبيعية ومغذية!

لتحضير مشروب يفتح النفس ويدي طاقة، هتحتاج المقادير دي:

1 حبة خيار كبيرة، مقطعة مكعبات.

½ كوب أوراق نعناع طازج، مغسولة كويس.

قطعة جنزبيل طازج بحجم الإبهام (متقشرة ومقطعة شرائح).

عصير 1 ليمونة كبيرة.

1 كوب ماء بارد (ممكن تزوّد أو تقلل حسب الكثافة اللي تحبها).

اختياري: 1 ملعقة صغيرة عسل أبيض (للتحلية).

مكعبات ثلج للتقديم.

طريقة تحضير عصير الخيار والنعناع بالزنجبيل: اشرب وانتعش!

التحضير بسيط جدًا ومش هياخد منك وقت ولا مجهود، والنتيجة مشروب هيخطف قلبك: