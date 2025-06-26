الرياض - كتبت رنا صلاح - قد لا يتخيل البعض أن البقدونس، تلك الأوراق الخضراء الصغيرة التي نزين بها أطباقنا، تخفي في طياتها فوائد صحية مذهلة، إلا أن ما يجهله الكثيرون هو أن تحويله إلى مشروب دافئ وتناوله صباحًا على معدة فارغة يمكن أن يكون بمثابة علاج طبيعي فعال لمجموعة واسعة من المشكلات الصحية، وفي ظل تزايد الاهتمام بالطب الطبيعي والوصفات المنزلية، يبرز عصير البقدونس كأحد المشروبات التي تستحق التجربة.

«لما تعرف فوايده مش هتبطل تشربه».. 7 أسباب ستجعلك تتناول كوب من عصير البقدونس يوميا على الريق

طريقة تحضير مشروب البقدونس ببساطة

يتم أولًا غسل أوراق البقدونس جيدًا، ثم تنفصل عن السيقان وتوضع في وعاء به ماء مغلي.

يترك المزيج على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة فقط، وبعدها يغطي ويترك منقوعًا لبعض الوقت لزيادة التركيز والنكهة.

بعد ذلك، يصفى ويشرب دافئًا، ويفضل تناوله على الريق للحصول على أقصى استفادة.

أبرز الفوائد الصحية لمغلي البقدونس