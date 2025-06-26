الرياض - كتبت رنا صلاح - لو بتدوّر على مشروب صيفي صحي، يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد اللي تنضّف الجسم، يبقى عصير الديتوكس الأحمر بالشمندر والتوت ده هو الحل السحري! ده مش مجرد عصير، ده بجد “هينظف جسمك” وهينعشك من جوه. “اشرب وافصل” على الآخر في الحر ده مع كل رشفة من الكوكتيل ده.

"عصير الديتوكس الأحمر بالشمندر والتوت": "هينظف جسمك" وهينعشك.. "اشرب وافصل"

العصير ده بسيط جدًا، مكوناته طبيعية وقيمتها الغذائية عالية جدًا، ومثالي عشان ترطب جسمك وتساعده يتخلص من السموم، بالإضافة للونه الأحمر الجذاب. يلا بينا نعرف سر المشروب ده اللي هيخليك تحس بانتعاش وطاقة غير عادية!

مكونات ديتوكس الشمندر والتوت: كلها طبيعية ومغذية!

لتحضير عصير ديتوكس يفتح النفس ويدي طاقة، هتحتاج المقادير دي:

1 حبة شمندر (بنجر) متوسطة الحجم: مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة (مسلوقة نصف سلقة أو نيئة حسب قوة الخلاط).

1 كوب توت مشكل: (طازج أو مجمد، فراولة، توت أزرق، توت أحمر).

عصير 1 ليمونة كبيرة.

قطعة جنزبيل طازج: بحجم الإبهام (متقشرة ومقطعة شرائح).

1 كوب ماء بارد جدًا: (ممكن تزوّد أو تقلل حسب الكثافة اللي تحبها).

اختياري: 1 ملعقة صغيرة عسل أبيض (لتحلية خفيفة لو بتحب).

طريقة تحضير عصير الديتوكس الأحمر: اشرب وافصل!

التحضير بسيط جدًا ومش هياخد منك وقت ولا مجهود، والنتيجة مشروب هيخطف قلبك:

جهز المكونات: اغسل الشمندر والتوت كويس. قشر الشمندر وقطعه مكعبات. لو هتستخدم الشمندر ني، تأكد إن خلاطك قوي بما يكفي، وإلا اسلقه نصف سلقة عشان يسهل خلطه. قشر الجنزبيل وقطعه شرائح.

اجمع المكونات في الخلاط: في الخلاط الكهربائي، حط كل المكونات: مكعبات الشمندر، التوت المشكل، عصير الليمون، شرائح الجنزبيل، والماء البارد، والعسل لو هتستخدمه.

اخلط بسرعة: شغّل الخلاط على سرعة عالية لمدة دقيقة إلى دقيقتين، لحد ما تحصل على خليط ناعم جدًا ومتجانس تمامًا. لو حسيت إن العصير تقيل زيادة، زود شوية ماية بالتدريج لحد ما توصل للكثافة اللي تحبها.

صفّي العصير (اختياري): لو بتحب العصير ناعم جدًا ومن غير أي ألياف، ممكن تصفيه بالمصفاة بعد الخلط، لكن يفضل شربه كما هو للاستفادة الكاملة من الألياف والعناصر الغذائية.

التقديم: صب العصير في أكواب التقديم. ممكن تحط فيه مكعبات ثلج. قدم العصير فورًا وهو بارد ومثلج.

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