الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة السنا تعتبر واحدة من أقدم النباتات المعمرة التي استخدمت منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي وقد اشتهرت بخصائصها العلاجية وخاصة بكونها ملين طبيعي فعال حيث تحتوي على مركبات الجلوكوسيدات التي تسهم في تحسين عملية الهضم والتخلص من الفضلات

كنز ثمين لا يقدر بثمن في كل بيت.. عشبة بسيطة تنظف القولون من البراز المتحجر والفضلات في دقائق معدودة دون

تعمل عشبة السنا على تليين البراز المتحجر وذلك من خلال مساعدة الأمعاء الغليظة على امتصاص كميات إضافية من الماء مما يزيد من حجم البراز ويجعله أكثر ليونة وهذا يسهم في تسهيل مروره داخل الأمعاء ويعزز من انتظام حركات الأمعاء

علاج فعال للإمساك

بفضل مركبات الجليكوسيدات تسهم عشبة السنا في تعزيز حركة الأمعاء وتحفيز التقلصات المعوية مما يساعد على طرد الفضلات من الجسم خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح ما بين ست إلى اثنتي عشرة ساعة بعد تناولها

تنظيف القولون

تستخدم عشبة السنا في تنظيف القولون بفعالية حيث تساعد في إزالة بقايا الطعام والفضلات المتراكمة في الجهاز الهضمي وقد يتم استعمالها قبل الخضوع لعمليات تنظير القولون أو الجراحات الخاصة بالجهاز الهضمي

التخفيف من عسر الهضم

تعد عشبة السنا خيارًا طبيعيًا في التخفيف من أعراض عسر الهضم مثل الشعور بحرقة المعدة والغثيان المتكرر والانتفاخ حيث تعمل على طرد الغازات وتسهيل عملية الهضم

المساهمة في إنقاص الوزن

لأنها تعمل كملين قوي تساعد عشبة السنا على التخلص من الأطعمة غير المهضومة داخل الأمعاء وهذا يساهم في تنشيط عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يسهل على الجسم التخلص من الوزن الزائد وتحقيق توازن صحي