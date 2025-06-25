الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الضغوط اليومية وازدياد الحاجة إلى الطاقة والحيوية، يسعى العديد من الأشخاص إلى إيجاد طرق طبيعية لتعزيز طاقتهم بعيدًا عن المشروبات المنبهة، ومن المثير للدهشة أن بعض الأطعمة التي نتناولها بانتظام قد تكون هي السبب وراء شعورنا بالخمول والتعب المستمر، ولذا ستعرض ” بوابة الزهراء الإخبارية” 6 أطعمة تعتبر مسروقة للطاقة، وفقا لما ذكره موقع Healthline الطبي.

احذر هذه الأطعمة الـ6.. تسرق طاقتك وتشعرك بالخمول دون أن تدري

على الرغم من طعمها اللذيذ، فإن المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكر مثل الكرواسون والدونات تؤدي إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم، يليها انخفاض حاد، مما يسبب شعورًا بالتعب والخمول.

2. المشروبات الغازية والعصائر الصناعية

تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكريات البسيطة، مما يمنح طاقة مؤقتة تضعف سريعا، مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في النشاط، كما أن تناولها بشكل منتظم قد يسبب اضطرابات في مستويات السكر.

3. الأطعمة المقلية والدهنية

تحتاج الأطعمة الغنية بالدهون إلى وقت أطول للهضم، مما يتطلب من الجسم طاقة أكبر لهضمها، بدلا من استخدامها في النشاط البدني أو الذهني، وهذا النوع من الطعام يمكن أن يبطئ الدورة الدموية، وقد يؤدي إلى شعور عام بالتكاسل.

4. الخبز الأبيض ومنتجات الدقيق المكرر

تناول الخبز الأبيض يسبب ارتفاعا سريعا في مستوى الجلوكوز، مما يؤدي إلى زيادة مؤقتة في النشاط تليها انخفاض حاد، وعلى المدى الطويل، تؤثر هذه التقلبات سلباً على التركيز ومستوى الطاقة.

5. الأطعمة الغنية بالصوديوم

الأطعمة المالحة مثل الشيبسي واللحوم المصنعة تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد الشعور بالإرهاق والتورم، كما أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم يؤثر سلبا على صحة القلب وضغط الدم.

6. الأطعمة الخالية من الحديد

الحديد عنصر ضروري لنقل الأوكسجين في الجسم، والأطعمة التي تفتقر إلى الحديد، مثل الوجبات السريعة، يمكن أن تسبب فقر الدم والشعور المستمر بالتعب، وينصح بتناول الخضروات الورقية واللحوم الحمراء لتعويض النقص في الحديد.