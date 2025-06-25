الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح الدكتور كاران راجان، أخصائي الجراحة الهضمية، أن هناك نوعاً من الفاكهة يمكن أن يساهم بشكل فعّال في التخلص من الإمساك، وهي المشكلة التي يعاني منها عدد كبير من الناس حول العالم، ويصنفها الأطباء كأحد أبرز اضطرابات الجهاز الهضمي المزعجة، وفي السطور التالية نتعرّف على هذه الفاكهة وفوائدها الصحية المذهلة كما جاء في تصريحات الدكتور راجان.

فاكهة واحدة تخلصك من الإمساك نهائيا.. مفعولها سحري

بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أشار الدكتور كاران راجان إلى أن تناول ثمرة واحدة فقط من فاكهة الكيوي قد يساعد على تخفيف الإمساك بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن هذه المعلومة تستند إلى أدلة علمية، وقد شاركها مع متابعيه الذين يتجاوز عددهم 5.3 مليون شخص على تطبيق “تيك توك”، حيث تحدث في منشوره عن مجموعة من الأطعمة التي تُعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسّن من حركة الأمعاء.

وأوضح راجان أن الكيوي يُعد من أهم الفواكه الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تُسهم في تنظيم حركة الأمعاء، مشيرًا إلى أن هناك فواكه وأطعمة أخرى تتمتع بتأثير مشابه، من أبرزها: التين، والأفوكادو، وبذور الكتان، والتفاح، كما شدد على أن الإمساك المزمن لا يُعتبر مجرد إزعاج مؤقت، بل قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بنسبة تصل إلى 50%، نتيجة تراكم الفضلات والسموم داخل الأمعاء لفترات طويلة.

هل القهوة تساعد في علاج الإمساك؟

وفي سياق حديثه عن الأطعمة المفيدة لصحة الأمعاء، أشار الدكتور راجان إلى أن القهوة تُعد من المشروبات المفيدة، حيث ترتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني وتليف الكبد، وذلك بسبب احتوائها على الألياف الذائبة والبوليفينولات، وهي مركّبات تعمل كمضادات حيوية طبيعية تساعد على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُعزز من حركة الجهاز الهضمي ويُخفف من أعراض الإمساك، كما أوضح أن القهوة منزوعة الكافيين أو القهوة سريعة التحضير تحمل نفس الفوائد تقريبًا.

المكسرات ودورها في تحسين حركة الأمعاء

وأضاف راجان أن المكسرات تلعب دوراً مهماً أيضاً في التخفيف من الإمساك وتحسين صحة الأمعاء، حيث يحتوي مزيج من اللوز، الجوز، والفستق على مجموعة غنية من الألياف المتنوعة، التي تُساهم في تعزيز التنوع الميكروبي داخل الأمعاء، وأكد أن تناول كمية تتراوح بين 20 إلى 30 جرامًا يوميًا من المكسرات يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بفضل خصائصها المضادة للالتهابات وتأثيرها الإيجابي على الجهاز الهضمي.

واختتم الدكتور راجان حديثه بالتأكيد على أهمية الزبادي كذلك، حيث أشار إلى أنه يُسهم في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الإمساك، لاحتوائه على البروبيوتيك التي تعزز توازن البكتيريا داخل الأمعاء وتحافظ على صحتها العامة.