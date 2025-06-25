الرياض - كتبت رنا صلاح - الاهتمام بصحة البشرة ونضارتها من الخطوات الأساسية التي تعزز جمال المرأة وتمنحها إطلالة مشرقة، وللحفاظ على إشراقة البشرة وحيويتها لا بد من العناية المستمرة بها، خصوصاً من خلال التنظيف العميق والتقشير المنتظم، فالتقشير يعد من أفضل الوسائل الطبيعية لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز الدورة الدموية، مما يساعد على تجديد خلايا الجلد ومنح البشرة نعومة ونقاء، وفي هذا المقال نقدم لكم وصفة منزلية فعالة وآمنة لتقشير البشرة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

بشرتك هتبقي زي القشطة.. مقشر مفعوله كالسحر لتبييض وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات في دقائق

مكونات الوصفة:

2 ملعقة كبيرة سكر بني.

ملعقة عسل طبيعي.

مقدار ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير والاستخدام