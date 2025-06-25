الرياض - كتبت رنا صلاح - الاهتمام بصحة البشرة ونضارتها من الخطوات الأساسية التي تعزز جمال المرأة وتمنحها إطلالة مشرقة، وللحفاظ على إشراقة البشرة وحيويتها لا بد من العناية المستمرة بها، خصوصاً من خلال التنظيف العميق والتقشير المنتظم، فالتقشير يعد من أفضل الوسائل الطبيعية لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز الدورة الدموية، مما يساعد على تجديد خلايا الجلد ومنح البشرة نعومة ونقاء، وفي هذا المقال نقدم لكم وصفة منزلية فعالة وآمنة لتقشير البشرة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.
بشرتك هتبقي زي القشطة.. مقشر مفعوله كالسحر لتبييض وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات في دقائق
مكونات الوصفة:
- 2 ملعقة كبيرة سكر بني.
- ملعقة عسل طبيعي.
- مقدار ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير والاستخدام
- في وعاء نظيف ضعي السكر البني، ثم أضيفي العسل وزيت الزيتون.
- أضيفي عصير الليمون وقلبي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس ذو قوام مناسب للتقشير.
- بعد تنظيف الوجه جيدًا، خذي كمية صغيرة من الخليط على أطراف أصابعك وابدئي بتدليك البشرة بحركات دائرية لمدة 3 إلى 5 دقائق.
- ركزي على المناطق الجافة أو التي تعاني من التصبغات، وتجنبي ملامسة العينين.
- بعد الانتهاء اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بمنشفة ناعمة.
- يفضل استخدام مرطب مناسب بعد التقشير للحفاظ على نعومة البشرة وترطيبها.
- يفضل استخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب نوع بشرتك.