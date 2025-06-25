 «بمناسبة الترند الأخير».. ماذا تفعل ملعقة واحدة من الكركم لجسمك عند تناوله؟.. ضاع عمرنا منعرفهاش

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الكركم من التوابل الذهبية التي تتجاوز فائدتها حدود الطهي لتشمل العديد من الفوائد الصحية والجمالية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مركب الكركمين النشط الذي حظي باهتمام واسع في الأبحاث الطبية الحديثة.

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يعمل الكركم كمضاد قوي للالتهابات، مما يساهم في الوقاية من أمراض مزمنة متعددة، كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتعزز جهاز المناعة وتؤخر مظاهر الشيخوخة.

تشير الدراسات إلى أن الكركم قد يحسن من الوظائف الإدراكية ويقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما يمتلك قدرات واعدة في مكافحة تكاثر الخلايا السرطانية.

فضلاً عن ذلك، يعزز الكركم عملية الأيض ويساعد على فقدان الوزن بصورة طبيعية، كما يدعم صحة القلب عبر خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ويُظهر فعالية كبيرة في مقاومة البكتيريا والفيروسات.

من الناحية الجمالية، يعمل الكركم على تحسين مظهر البشرة من خلال تقليل التصبغات والخطوط الدقيقة، ويساعد في مكافحة حب الشباب، بالإضافة إلى تقوية الشعر والحد من تساقطه.

كما يوفر الكركم فوائد إضافية تشمل تحسين عملية الهضم وتخفيف الألم المرتبط بالتهابات المفاصل والصداع، إلى جانب دعم جودة النوم عبر تقليل التوتر والقلق.

يمكن استخدام الكركم بإضافته كتوابل في الطعام اليومي، أو تحضيره كمشروب دافئ مع الحليب أو العسل، أو تناوله ضمن وصفات الطب الشعبي، مع التنبيه إلى استشارة الطبيب قبل استخدام مكملاته.