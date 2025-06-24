الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الجمال الطبيعي، تُعد وصفة النشا والليمون واحدة من أكثر الوصفات شيوعًا لتفتيح البشرة وتوحيد لونها فهي مزيج يجمع بين خصائص النشا المهدئة والمنظّفة للبشرة، وفعالية الليمون في إزالة التصبغات والبقع الداكنة، مما يجعلها حلاً طبيعياً ومناسباً للكثير من أنواع البشرة، خاصة الدهنية والعادية.

سر طبيعي لبشرة أكثر إشراقاً.. خلطة النشا والليمون لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من اول

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من ماء الورد لتقليل التهيج.

طريقة عمل وصفة النشا والليمون

في وعاء نظيف، اخلطي النشا مع عصير الليمون جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

أضيفي ماء الورد إذا كانت بشرتك حساسة، لتحصلي على مزيج لطيف.

وزّعي الخليط على وجهك بلطف باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع.

اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة أو حتى يجف تمامًا.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه برفق.

يُفضل ترطيب البشرة بعد الاستخدام مباشرة.

عدد مرات الاستخدام:

ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج دون تهيج للبشرة.

نصائح هامة لتفتيح البشرة

يجب اختبار الوصفة على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقها على الوجه بالكامل.

يُفضل عدم التعرض المباشر للشمس بعد استخدام الليمون لتفادي التحسس.

هذه الوصفة غير مناسبة للبشرة الجافة أو الحساسة إلا بعد تخفيف الليمون بماء الورد أو اللبن.

فوائد النشا والليمون للبشرة

1. النشا:

يمتص الزيوت الزائدة من البشرة.

يساعد على تهدئة الالتهابات والاحمرار.

يمنح البشرة ملمسًا ناعمًا ومظهرًا مشرقًا.

يحتوي على فيتامينات ومعادن تغذي الجلد.

2. الليمون:

غني بفيتامين C الذي يساعد على تقليل التصبغات.

يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت.

يساعد في تنظيف المسام وتفتيح البقع الداكنة.

تُعد وصفة النشا والليمون خيارًا بسيطًا وطبيعيًا لمن تبحث عن إشراقة فورية ونضارة تدوم. ومع الانتظام في استخدامها، يمكن ملاحظة فرق واضح في لون البشرة وملمسها، دون الحاجة إلى مستحضرات تجارية باهظة الثمن.

اخلطي الكركم والحليب والعسل جيدًا حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

ضعي الماسك على وجهك النظيف (ممكن تستخدمي فرشاة عشان تتجنبي تلوين أطراف أصابعك بالكركم).

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يجف قليلًا.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر جيدًا. لو باقي أي لون أصفر من الكركم، ممكن تمسحي بشرتك بقطنة مبللة بالحليب.

استخدمي الماسك 1-2 مرة في الأسبوع.

ماسك الأرز والزبادي: