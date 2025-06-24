3 طرق فعالة لاستعادة القدرة على التركيز والانتباه

في زمن تسيطر فيه الإشعارات والمهام المتداخلة على يومنا، أصبح من الضروري تعلم طرق تحسين التركيز وتقوية الانتباه.

يقدم الخبراء مجموعة من الاستراتيجيات البسيطة التي تساعد في تدريب العقل على التخلص من التشتت الذهني وزيادة القدرة على الإنجاز.

1. فترات راحة نشطة

تشير الدراسات إلى أن الدماغ بحاجة إلى فترات قصيرة من الراحة النشطة ليستعيد قدرته على التركيز. اجعلي الراحة لا تتجاوز 30 دقيقة، ويفضل أن تكون نشاطًا حسيًا أو حركيًا، مثل المشي في الهواء الطلق، تحضير وجبة خفيفة والتحدث مع شخص مقرب.

تجنبي التمرير العشوائي في الهاتف، فهو لا يُريح العقل، بل يُغرقه في المزيد من المشتتات. كما يُفضل إغلاق التنبيهات غير الضرورية، واستخدام وضع "عدم الإزعاج"، خاصة عند النوم، بل ووضع الهاتف في غرفة منفصلة إن أمكن.

2. لا تقومي بأكثر من مهمة في آن واحد

رغم الاعتقاد الشائع بأن تعدد المهام يزيد الإنتاجية، فإن الحقيقة أن أداء المهام المتزامنة يشتت العقل ويقلل من جودة العمل. ركزي على مهمة واحدة فقط، خصصي لها وقتًا محددًا، ثم خذي استراحة بسيطة قبل الانتقال لغيرها.

3. ضعي هدفًا واضحًا لما تفعلينه

الهوايات مهمة، لكن الأهم هو أن ترتبطي بهدف واضح خلف ما تقومين به. سواء كنتِ تتعلمين العزف على آلة موسيقية، أو تمارسين رياضة معينة، فإن وجود نية متعمدة وجهد منتظم يخلق شعورًا بالإنجاز ويحسن الانتباه تدريجيًا.

ابدئي بما يجذبك فعلًا، لا بما تعتقدين أنه "الأفضل". شاهدي فيلمًا تحبينه، أو ابدئي بقراءة قصيرة، ثم طوري هواياتك شيئًا فشيئًا. ولا تنسي التحلي باللطف مع نفسك، فبعض الأيام ستكون مليئة بالإنجاز، وأخرى أقل إنتاجية، وهذا طبيعي.