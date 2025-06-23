رجيم خل التفاح الأفضل ضمن نمط حياة صحي.. تعرفي على طريقة استخدامه المثالية

رجيم خل التفاح هو نظام غذائي يعتمد على استخدام خل التفاح كمكمل رئيسي لتعزيز فقدان الوزن، من خلال آليات مثل "كبح الشهية وتحسين التمثيل الغذائي". لكن المُثبت علميًا أنه لا يعمل كحل منفرد، وفوائده مرتبطة بنظام غذائي منخفض السعرات وتمارين رياضية.

ولمزيد من المعلومات عن رجيم خل التفاح والدراسات المؤيدة والمعارضة له؛ كذلك طريقة استخدامه بالطريقة الصحية والصحيحة؛ تتّبعي السطور القادمة عبر موقع "دوت الخليج" للاستفادة منه بناءً على توصيات أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة مريم جمال لوقا من القاهرة.

ما دوت الخليج الدراسات المؤيدة والمعارضة لرجيم خل التفاح؟

خل التفاح المخفف بالماء مكمل رئيسي لخسارة الوزن لكن المثبت علميًا أنه لا يعمل بمفرد بل ترتبط فوائده بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

ووفقًا للدكتورة مريم، لقد أظهرت الدراسات العلمية نتائج متباينة حول فعالية خل التفاح في إنقاص الوزن، مع وجود أدلة مؤيدة وأخرى معارضة أو متحفظة. إليكِ تحليلًا تفصيليًا لكلا الجانبين:

الدراسات المؤيدة لفعالية رجيم خل التفاح

أظهرت الدراسة اللبنانية (2024) على عينة من الشباب ( 120) تتراوح أعمارهم بين (12–25 عامًا) يعانون من زيادة الوزن، النتائج التالية:

فقد المشاركون 6–8 كغم بعد 12 أسبوعًا.

انخفاض في مؤشر كتلة الجسم بمقدار 2.7–3 نقاط.

تحسن في مستويات السكر والكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية.

الجرعة: (ملعقة صغيرة إلى كبيرة) يوميًا مع الماء صباحًا.

تأثير الشبع وتقليل السعرات

من نا حية أخرى، أظهرت دراسات سابقًا(المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، 2005) أن حمض الأسيتيك في خل التفاح يُحقق التالي:

يبطئ هضم النشويات، مما يزيد الشعور بالشبع.

يخفض استهلاك السعرات الحرارية اليومية بـ 200–275 سعرة.

الجدير بالذكر، أن دراسة يابانية أظهرت سابقًا (2009)؛ أن خل التفاح يُساهم في فقدان متواضع للوزن (1–2 كغم) خلال 12 أسبوعًا مع تحسن في دهون البطن (تحفيز حرق الدهون، إذ يُنشط حمض الأسيتيك الجين المسؤول عن تكسير الدهون، خاصة في منطقة البطن).

الدراسات المعارضة أو المتحفظة

تحذيرات مايو كلينك (2024): الأدلة غير كافية، ولا توجد دراسات قوية تدعم فعالية الخل كـ"حل سحري" لإنقاص الوزن. أما عن المخاطر الصحية فهي "تآكل مينا الأسنان بسبب الحموضة العالية، تفاعله مع أدوية السكري ومدرات البوتاسيوم".

ما دوت الخليج فوائد رجيم خل التفاح بناءً على الأدلة العلمية السالفة الذكر؟

أكدت دكتورة مريم، أن استخدام ملعقة صغيرة من خل التفاح على كوب ماء كبير؛ ضمن نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية؛ قد يُساهم في تحقيق الفوائد المثبتة علميًا، وهي كالتالي:

يُخفض سكر الدم:يبطئ امتصاص النشويات، ويُقلل مستويات الجلوكوز والأنسولين بعد الوجبات.

يزيد الشبع:يُبطئ إفراغ المعدة، مما يقلل الرغبة في تناول الطعام.

يحرق الدهون: يُنشط إنزيم (AMPK) المسؤول عن تحطيم الدهون ومنع تخزينها في الكبد والبطن.

يُحسن الهضم:يزيد إنتاج أحماض المعدة، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية.

يوازن الكوليسترول:يخفض الكوليسترول الضار (LDL) .

مضاد للميكروبات: يُقام حمض الأسيتيك البكتيريا ويحسن صحة الفم.

يُحسن ضغط الدم:ينظم مستوياته لدى المصابين بارتفاع الضغط.

ما دوت الخليج طريقة تطبيق رجيم خل التفاح الصحية؟

رجيم خل التفاح مرتبط بتناول العناصر الغذائية المفيدة حسب احتياج الجسم أثناء تناول كميات معتدلة من مشروب خل التفاح المخفف

وتابعت دكتورة رجيم خل التفاح أداة مساعدة لفقدان الوزن عند استخدامه بجرعات مدروسة وضمن نظام صحي متكامل. من ناحية أخرى، يُمكن الاستفادة من خل التفاح بالطرق التالية:

مشروب مخفف: اخلطي ملعقة خل تفاح صغيرة مع كوب ماء دافئ، و ملعقة عسل (اختياري).

مع السلطات: أضيفيه إلى تتبيلة السلطة (خل التفاح، زيت زيتون، خردل).

في الوصفات:ضعي قطرات منه على الحساء أو الخضروات المشوية قبل التقديم.

حبوب مكملة: اختاري أقراص خل التفاح من الصيدليات إذا كان الطعم غير محتمل ( بعد استشارة الطبيب المختص وليس غير ذلك).

أما بالنسبة ليوم نموجي مع رجيم خل التفاح؛ فيُمكنكِ الاستفادة من المثال التطبيقي التالي:

وجبة الإفطار: تفاحة كاملة وكوب شاي أخضرقبل تناول وجبة الإفطار الرئيسية بمدة لا تقل عن 30 دقيقية، ثم تناول" بيضة مسلوق وسلطة خضراء وقطعة جبن خالي الدسم".

وجبة الغداء: سلطة خضار مضاف إليها ملعقة خل تفاح صغيرة في التتبيلة .

وجبة العشاء: سمك مشوي وخضروات متنوعة مسلوقة أو مشوية بكميات معتدلة.

قبل النوم: تناولي كوب ماء دافئ ممزوج بقطرات خل التفاح للتخلص من دهون دهون البطن تحديدًا.

ما دوت الخليج الآثار الجانبية المُثبتة عند الإفراط في تناول خل التفاح؟

أشارت دكتورة مريم، مشاكل رجيم خل التفاح مرتبطة بسوء استخدامه، ما ينتج عنه التالي:

فقدان وزن "متواضع" وغير مستدام على المدى الطويل.

اضطرابات هضمية:غثيان، إسهال، وتأخر إفراغ المعدة (خاصة لمرضى السكري النوع الأول).

نقص البوتاسيوم:مع الاستخدام المطول، مما يؤثر على صحة العظام والعضلات.

أما الفئات الممنوعة من استخدامه، فهي: مرضى الكلى، قرحة المعدة، الحوامل، ومتناولي أدوية السكري أوالقلب؛ كذلك يجب استشارة الطبيب المختص قبل استخدامه، وخصوصًا إذا كنتِ تتناولين أدوية مثل "مدرات البول أو أدوية القلب".

ماذا عن أهم التعليمات لتحقيق نتائج إيجابية من رجيم خل التفاح؟

ممارسة التمارين الرياضية البسيطة بشكل منتظم أحد الركائز المهمة لتحقيق نتائج مبهرة من رجيم خل التفاح

نصحت دكتورة مريم بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التعليمات التالية:

استخدمي ماصة لشربه لحماية الأسنان.

تجنبي تناوله مركزًا لتلافي حروق الفم أو المريء.

ابدئي بجرعات صغيرة (ملعقة صغيرة) يوميًا، ثم زديها تدريجيًا حسب إشادات طبيب التغذية الخاص بكِ.

لا تعتمدي على الخل وحده، فرجيم خل التفاح ليس حلًا سحريًا، بل يجب دمجه مع (نظام غذائي متوازن غني بالبروتين والألياف، شرب الماء بكميات كبيرة،ممارسة التمارين الرياضية البسيطة بشكل منتظم).

وأخيرًا أكدت جمعية القلب الأميركية، أن "خل التفاح قد يكون مساعدًا ضمن نمط حياة صحي، لكنه ليس بديلًا عن النظام الغذائي المتوازن والرياضة". وبالتالي العامل الأكثر تأثيرًا في إنقاص الوزن ليس خل التفاح نفسه، بل اتساقكِ مع نمط حياة متوازن.