العصير الأخضر فوائده مذهلة للتنحيف وصحة الجسم والبشرة.. إليكِ أبرزها

العصير الأخضر هو "ثورة خضراء"، يختبئ في كوبٍ واحدٍ من سائل الزمرد الذي تصنعيه في 5 دقائق داخل مطبخكِ؛ لتصحبي نسخةً مُشرقةً من نفسكِ قبل 10 سنوات، وآلة طاقةٍ لا تعرف الكسل.

لذا، لا تبحثي عن الكريمات الفاخرة لتعزيز جمال بشرتكِ أو الحبوب المعجزة لتنحيف جسمكِ؛ بل تابعّي قراءة السطور القادمة عبر موقع"دوت الخليج" للتعرف على تفاصيل فوائد العصير الأخضر للتنحيف وصحة الجسم والبشرة، بناءً على توصيات استشاري السمنة والنحافة الدكتور هشام الوصيف من القاهرة.

لماذا يُعتبر العصير الأخضر "مكياجًا من الداخل"؟

العصير الأخضر يغسل 70 تريليون خلية في الجسم لتعزيز جمالكِ وصحتكِ ورشاقتكِ في آن واحد

ووفقًا للدكتور هشام، لأنه ليس مجرد سائلٍ أخضر؛ بل "دشّ مغذٍ" سيجذب كل امرأة لتعرف أن الجمال الحقيقي يُصنع في المطبخ قبل المرآة؛ ليغسل 70 تريليون خلية في الجسم بموادٍ مثل:

الكلوروفيل "ماسح دمٍ": يزيل شوائب البشرة كالممحاة السحرية.

السيليكا "حقن مرونة": تُعيد للوجه شبابَه المفقود.

إنزيمات حية "عمال نظافة": يكتسحون سموم الكبد قبل أن تظهر كبثورٍ أو هالات سوداء.

ما دوت الخليج أبرز مركباته الأساسية وفوائدها للجسم؟

وتابع دكتور هشام، للعصير الأخضر خصائص غذائية فريدة تجعله مشروبًا استثنائيًا لتعزيز صحة الجسم والبشرة، وذلك بفضل تركيبة مركباته الحيوية المكثفة. إليك أبرزها:

مركبات لصحة الجسم

مضادات الأكسدة (الفلافونويد والبوليفينول): تحمي الخلايا من التلف التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، وتقلل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسرطان.

الكلوروفيل: يزيل السموم والمعادن الثقيلة من الكبد والدم، ويعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

فيتامين C: يُعزز امتصاص الحديد، ويدعم جهاز المناعة، ويسرع التئام الجروح.

فيتامين K: ضروري لتخثر الدم وصحة العظام، حيث ينظم ترسيب الكالسيوم في الأنسجة العظمية.

البوتاسيوم:يُنظم ضغط الدم ويدعم وظائف العضلات والأعصاب، ويوجد بوفرة في "الكرفس والسبانخ".

الألياف الغذائية: تُحسن الهضم وتنظم حركة الأمعاء، وتُقلل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) .

مركبات مخصصة لصحة البشرة

فيتامين A ( بيتا-كاروتين): يُجدد خلايا البشرة، ويُحارب حب الشباب، ويُقلل البقع الداكنة (موجود في الجزر والسباخ).

فيتامين E: يُرطب البشرة بعمق ويحميها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

السيليكا (في الخيار والكرفس): يُحسن مرونة الجلد ويمنع الترهل عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين.

حمض الفوليك:يُصلح تلف الحمض النووي في خلايا البشرة ويبطئ شيخوخة الجلد.

ماذا عن أفضل وصفات العصير الأخضر لصحة المرأة وجمالها؟

أكدت دكتور هشام، أن العصير الأخضر ليس بديلًا عن الوجبات، بل مكمل غذائي يُستهلك 3- 4 مرات أسبوعيًا، وذلك من خلال الوصفات الطبيعية التالية:

وصفة نضارة البشرة: "سبانخ، خيار، تفاح أخضر، زنجبيل، وقطرة ليمون"؛ ولتحقيق نتائج ملحوظة للبشرة خلال 4 أسابيع، يفضل دمجه مع ترطيب كافٍ وتجنب التعرض الشمسي المباشر بعد الشرب.

وصفة تعزيز المناعة: "كالي، كرفس، برتقال، وبقدونس".

وصفة التنحيف: "خس، كرفس، جريب فروت، والنعناع الطازج؛ مع مراعاة عدم إضافة أي سكريات مُكررة أو بدائلها.

ما دوت الخليج وصفة إكسير الجمال الأخضر المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟

تعرفي على مكونات العصير الأخضر الأقوى لصحة جسمكِ ورشاقتكِ وبشرتكِ

أوضح دكتور هشام، أن وصفة إكسير الجمال الأخضر المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مُثبتة علميًا، والأقوى لصحة الجسم والبشرة وشرايين القلب في المجمل العام. وبالنسبة لطريقة تحضيره فهي كالتالي:

المكونات الأساسية

كوب من السبانخ: لتجديد خلايا البشرة"الحديد، وفيتامين C ".

نصف ثمرة من الخيار: ترطيب عميق للجلد (سيليكا، ماء)

2 ساق من الكرفس: مضادات أكسدة تُحارب شيخوخة الجلد.

ثمرة متوسطة من التفاح الأخضر: ألياف تنظف الأمعاء (سر توهج البشرة).

نصف ليمونة صفراء بقشرها: لتحفيز الكولاجين "فيتامين C ".

3 شرائح من الزنجبيل الطازج: تنشيط الدورة الدموية لإشراقة فورية.

5 أوراق من النعناع الطازج: تبريد الجلد وتضييق المسام.

نصف كوب ماء جوز الهند: إلكتروليتات توازن البشرة الدهنية تحديدًا ( اختياري).

ملعقة صغيرة من بذور الشيا:تضيف أوميغا-3 لمكافحة جفاف البشرة.

طريقة التحضير

اخلطي جميع المكونات في خلاط عالي السرعة.

صفّيه إذا كنتِ تفضلينه ناعمًا (لا تُضيعي اللب لغناه بالألياف التي ستثشعركِ بالشبع، وتساعدكِ في الحصول على بطن مسطحة وبشرة مشرقة).

اشربيه فوراً على معدة فارغة صباحًا 3- 4 مرات أسبوعيًا.

ما دوت الخليج الأطعمة المتجانسة مع العصير الأخضر لخسارة الوزن ونضارة البشرة؟

العصير الأخضر ضمن غذاء صحي متوزان وخصوصًا الأطعمة المتجانسة معه واتباع النصائح المقدمة سيمنحكِ الجمال الطبيعي والصحة الجيدة والوزن المثالي دومًا

من ناحية أخرى، أكد دكتور هشام، أن العصير الأخضر يُعدّ داعمًا قويًا لصحة الفتاة والمرأة من دون استثناء؛ وخصوصًا عند دمجه مع أطعمة متناغمة تعزز فوائده. إليكِ أبرزها:

أطعمة تعزز خسارة الوزن (متجانسة مع مكونات العصير)

الخضروات الورقية ( الكرنب، الجرجير): غنية بالألياف، منخفضة السعرات، وتُعزز الشبع.

فواكه قليلة السكر ( التوت، الكيوي): مضادات أكسدة تحارب الالتهاب وتنظم السكر في الدم.

البروتينات النباتية (العدس، الحمص، التوفو): تزيد الشبع وتحافظ على الكتلة العضلية.

الدهون الصحية (الأفوكادو، زيت الزيتون، الجوز): تحسن امتصاص الفيتامينات " A، E"، وتدعم التمثيل الغذائي.

أطعمة لتعزيز نضارة البشرة (تتكامل مع مغذيات العصير)

الأطعمة الغنية بفيتامين C (الفلفل الملون، البروكلي، الفراولة): تُعزز إنتاج الكولاجين وتحمي البشرة من الشيخوخة.

مصادر البيتا-كاروتين (الجزر، البطاطا الحلوة، القرع) تتحول إلى فيتامين A الذي يجدد خلايا البشرة.

الأطعمة الغنية بفيتامين E(اللوز، بذور عباد الشمس، زيت جنين القمح): تحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

الأطعمة المرطبة (الخيار، الكوسا، البطيخ): تحتوي على 90 % ماء، ما يجعلها تدعم ترطيب البشرة من الداخل.

ما دوت الخليج أهم النصائح لتكثيف فوائد العصير الأخضر لصحة الجسم والبشرة؟

نصح دكتور هشام، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التعليمات التالية:

لا تُحلي جميع وصفات العصير الأخضر السالفة الذكر؛ لأن السكر يُحفز الالتهابات الجلدية.

أضيفي نصفملعقة صغيرة سبيرولينا لزيادة مضادات الأكسدة (بعد استشارة طبيب التغذية المختص، وليس غير ذلك).

اختاري مكونات عضوية لتجنب المبيدات التي تُرهق الكبد.

اشربيه باردًا لكن لا تُجمّديه (يفقد إنزيماته النشطة).

اشربي العصير الأخضر صباحًا على معدة فارغة لامتصاص أفضل للمغذيات.

تجنب تخزين العصير 24ساعة للحفاظ على مضادات الأكسدة، وبالتالي يفضل تناوله طازجًا.

انتظمي في ممارسة التمارين الرياضية أثناء تناول العصير الأخضر، وذلك لتسريع حرق الدهون، وتحسين الدورة الدموية للبشرة.

لا تترددي في استشارة طبيب التغذية الخاص بكِ لتوظيف العصير الأخضر حسب طبيعة جسمكِ وحالتكِ الصحية لتعزيز رشاقتكِ وجمال الطبيعي من دون أضرار لاحقة.

تُمنع المصابات بمرضى الكلى، والسكري، والحوامل من تناول العصير الأخضر، إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

وأخيرًا، اجعلي من العصير الأخضر رسالة إلى خلاياكِ تقولين فيها: " استحق الجمال والتوهج". لذا، لا تنتظري الغد.. ابدئي من الآن فصاعدًا.. اقطفي خضرةً من أرض الطبيعة،واخفقيها في كوبكِ كي تُقطري فيها شمسًا..فذات صباحٍ قريبٍ، ستلمعين من دون أن تلمسي فرشاة مكياج!.