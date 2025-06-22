5 علامات تدل على نقص فيتامين د

يلعب فيتامين د، دورًا حاسمًا في الصحةا العامة، ويؤثر نقصه على حوالي مليار شخص حول العالم، يظهر هذا النقص بأشكال مختلفة، وخاصة على الجلد والساقين، فما قد تعتقد أنه مجرد حكة في الجلد قد يكون علامة على نقص فيتامين د.

لذا نستعرض في التقرير التالي، 5 أعراض تشير إلى نقص فيتامين د، يجب الانتباه إليها والمتابعة مع الطبيب المختص، وفقًا لـ"timesofindia".

بطء التئام الجروح

يجد الشخص المصاب بنقص فيتامين د، أن جروحه تستغرق وقتًا أطول من المعتاد للشفاء.

- يُعد هذا العنصر الغذائي أساسيًا لتجديد خلايا الجلد وإصلاح الجروح.

- يُعزز إنتاج المركبات اللازمة لتكوين أنسجة جلدية جديدة.

- إذا استمرت الجروح أو الخدوش أو القروح لفترة طويلة أو أصيبت بالعدوى بسهولة، فقد يكون ذلك نتيجةً لنقص مستويات فيتامين د، مما يُضعف عمليات الشفاء في الجسم.

حكة الجلد

- من أبرز علامات نقص فيتامين د جفاف الجلد أو حكة الجلد المستمرة.

- يدعم هذا الفيتامين وظيفة حاجز الجلد، ويساعده على الاحتفاظ بالرطوبة وحمايته من المهيجات.

- عند انخفاض مستويات فيتامين د، قد يصبح الجلد خشنًا ومتقشرًا، أو عرضة لحالات مثل الأكزيما.

- تشير الدراسات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د يُضعف قدرة الجلد على إصلاح نفسه، ويؤدي إلى جفاف مزمن، حيث غالبًا ما يكون الجلد أرق.

- من الشائع الخلط بين هذه الحكة، لذا إذا استمر هذا التهيج لبضعة أيام، استشر طبيبًا.

بشرة باهتة

- يظهر نقص فيتامين د على شكل بشرة باهتة أو شاحبة بشكل غير طبيعي، ويرجع ذلك إلى أن الحصول على كمية كافية من فيتامين د ضروري للحفاظ على بشرة صحية ونضرة.

- يؤثر هذا العنصر الغذائي على إنتاج الميلانين، مما يؤثر بدوره على لون البشرة وحيويتها.

- غالبًا ما تكون هذه الأعراض خفيفة، ولكنها قد تصبح أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يعانون من قلة التعرض لأشعة الشمس أو ذوي البشرة الداكنة، وهم أكثر عرضة لنقصه.

ألم في الساق

- يظهر نقص فيتامين د الحاد في الساقين من خلال أعراض مختلفة، بما في ذلك آلام العظام، وضعف العضلات، وفي الحالات الشديدة، تقوس الساقين (الكساح عند الأطفال) أو تشوهات العظام.

- بسبب هذا الضعف العضلي، قد يجد الشخص صعوبة في صعود السلالم أو النهوض من الكرسي، وقد يشعر بألم في عظام الساقين، وخاصة عند الضغط على قصبة الساق.

التعرق المفرط

- يُعد التعرق المفرط من العلامات المبكرة لنقص فيتامين د، وغالبًا ما يُغفل عنه الناس، إذ غالبًا ما يفترضون أن التعرق المفرط علامة على الإرهاق.

- يُعد التعرق المفرط، وخاصةً في الرأس والوجه، علامة مبكرة.

- يساعد هذا الفيتامين على تنظيم نشاط الغدد العرقية، وقد يُؤدي انخفاض مستوياته إلى اختلال هذا التوازن، مما يؤدي إلى تعرق الجلد بشكل غير طبيعي.

- رغم أن التعرق أمر طبيعي، إلا أن التعرق الغزير أو غير المبرر، وخاصةً في الأجواء الباردة، قد يُشير إلى نقصه، خاصةً عند اقترانه بأعراض أخرى.

- الحصول على جرعة يومية من أشعة الشمس وإضافة الأطعمة الغنية بفيتامين د (الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل والسردين، وصفار البيض، والفطر) إلى النظام الغذائي يمكن أن يمنع نقصه.