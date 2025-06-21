الرياض - كتبت رنا صلاح - على الرغم من أن الكثيرين يفضلون بدء يومهم بحمام صباحي منعش إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن هذا الروتين قد لا يكون الخيار الأفضل لبشرتك أو نومك وفقا لتصريحات طبية حديثة فإن الاستحمام في المساء يحمل فوائد صحية تفوق الاستحمام الصباحي خاصة من حيث الحفاظ على صحة الجلد وجودة النوم لذلك هل حان الوقت لإعادة التفكير في توقيت استحمامك اليومي؟ دعونا نستعرض ما يقوله الأطباء والباحثون.

لماذا يجب عليك الاستحمام دائمًا في الليل بدلا من الصباح؟.. مفاجأة

يشير الدكتور أراجونا جوزيبي المستشار الطبي في إحدى الشركات إلى أن الجسم يتعرض على مدار اليوم لمجموعة من الملوثات مثل الأوساخ وحبوب اللقاح والمواد الكيميائية المحمولة جوا خاصة في فصل الصيف، وعند الذهاب إلى الفراش دون غسل هذه الرواسب فإنها تنتقل إلى الأغطية والوسائد مما يسبب مشكلات جلدية مزعجة مثل الحكة والتهيج وحتى البثور.

من جانبه يضيف الطبيب الأمريكي جيسون سينج أن الاستحمام الليلي خصوصا بماء دافئ، ويسهم في تحفيز إفراز هرمون الميلاتونين مما يساعد على النوم بشكل أعمق وأسرع، وأوضح أن تجفيف الجسم بعد الاستحمام يسهم في تبريد الجسم تدريجيا، وهي آلية طبيعية تسهل عملية النوم كما أظهرت دراسة نشرت عام 2019 شملت تحليلا لـ 17 دراسة، أن الاستحمام مساء بدرجة حرارة تتراوح بين 40 و42.5 درجة مئوية يساعد على تحسين جودة النوم بشكل كبير.

لمن يعانون من مشكلات جلدية: الاستحمام الليلي هو الخيار الأفضل

ينصح أطباء الجلدية الأشخاص المصابين بحالات مثل الإكزيما أو حب الشباب أو جفاف البشرة بتبني روتين الاستحمام الليلي، وذلك للأسباب التالية:

يزيل الملوثات التي قد تتسبب في تفاقم الحالة الجلدية.

يسمح بتطبيق المرطبات والمنتجات العلاجية على بشرة نظيفة.

يتزامن مع فترة تجديد خلايا الجلد ليلا مما يعزز فعالية العناية بالبشرة.

هل ما زال الاستحمام الصباحي مهمًا؟

رغم ما سبق لم يلغ الأطباء فائدة الاستحمام في الصباح تماما، وإذ لا يزال خيارا ممتازا في بعض الحالات، مثل:

ممارسة تمارين رياضية صباحا مما يتطلب إزالة العرق.

الطقس الحار الذي يتطلب الانتعاش.

الرغبة في تنشيط الجسم وتحفيز الحواس لبداية يومك.

عادات الاستحمام: نتائج مثيرة للجدل في بريطانيا

في استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات عام 2019 ظهرت تباينات لافتة في عادات الاستحمام لدى البريطانيين حيث أظهرت النتائج أن:

50% فقط من المشاركين يستحمون يوميا.

25% يفضلون الاستحمام كل يومين.

1 من كل 20 يستحم مرة واحدة أسبوعيا.

1% فقط يستحمون مرة واحدة في الشهر.

في الختام يبدو أن الاستحمام في الليل يحمل فوائد صحية وجمالية متعددة بينما لازال الاستحمام في الصباح يحتفظ بمكانته في روتين بعض الأشخاص لذلك قد يكون من الجيد إعادة تقييم توقيت استحمامك واعتبار الفوائد المحتملة للاستحمام في المساء.