الرياض - كتبت رنا صلاح - ترغب الكثير من السيدات والفتيات في الحصول على شعر طويل وصحي، وتعتبر الزيوت الطبيعية من أكثر الطرق الفعالة التي تساعد على تحقيق ذلك، حيث إنها تساهم في تغذية فروة الرأس وتحفز نمو الشعر من الجذور، وفي السطور القادمة سنعرض لكِ قائمة بأفضل الزيوت التي تساعد على تطويل الشعر بشكل طبيعي.

هيوصل لحد ركبتك.. زيوت سحرية لتطويل الشعر بسرعة وتغذيته من الجذور للأطراف

الفوائد: يعتبر زيت الخروع مليئ بحمض الريسينوليك وفيتامين E، يحسن نمو الشعر ويمنع تساقطه.

طريقة الاستخدام: قومي بتدفئته قليلًا ثم دلكي به فروة الرأس واتركيه لمدة ساعة قبل الغسل.

2. زيت جوز الهند

الفوائد: يعمل زيت جوز الهند على اختراق جذور الشعر بعمق، يرطب ويمنع التكسر، ويغذي الفروة.

طريقة الاستخدام: يمكن استخدامه كحمام زيت مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

3. زيت الأرغان

الفوائد: يحتوي زيت الأرغان على مضادات أكسدة وأحماض دهنية التي تساعد على تغذية الشعر وتمنحه لمعانًا.

يمكن استخدامه للشعر الجاف والمتقصف.

4. زيت الزيتون

الفوائد: يساهم زيت الزيتون على ترطيب الشعر ويقويه ويمنع تقصف الأطراف.

طريقة الاستخدام: قومي بخلط مع العسل أو الزيوت الأخرى ثم ضعيه كقناع للشعر.

5. زيت الروزماري (إكليل الجبل)

الفوائد: يساعد زيت الروزماري علة تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر.

طريقة الاستخدام: يتم تخفيفه بزيت ناقل (مثل زيت الجوجوبا أو الزيتون) ودلكي به الرأس.

نصائح لاستخدام الزيوت لتطويل الشعر