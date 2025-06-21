الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت العديد من الأبحاث قائمة طويلة من الفوائد الصحية المحتملة لنبتة الماكا (Maca) يعود موطنها الأصلي إلى جبال الأنديز في البيرو، وتُستخدم الماكا تقليديا كغذاء أو دواء لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الروماتيزمية مثل التهاب المفاصل، وهو ما جعلها تكتسب شهرة واسعة حول العالم، وأصبحت الآن مكملا عشبيا أساسيا في حياة الكثير من المشاهير.

معجزة نزلت من السماء .. الكشف عن عشبة خارقة تقوي الذاكرة وترفع نسبة التركيز بنسبة 100% وتحسن المزاج تعزز

واستخدمت نبتة الماكا (Maca)، المعروفة أيضا باسم الجينسنغ البيروفي ، منذ آلاف السنين كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض.

ونظرت دراسة أخرى في تأثير تناول 2.4غ من جذر الماكا يوميا لمدة ثلاثة أشهر. وشهد أولئك الذين تناولوا المكمل زيادة كبيرة في الرفاه الجنسي مقارنة بأولئك الذين يتناولون الدواء الوهمي.وفقا لصحيفة ذي صن”.

البروتين

وتحتوي الماكا على نحو 15 غراما من البروتين لكل 100 غرام، تقريبا مثل القريدس، وأكثر من الزبادي اليوناني والجبن القريش.

كما أن النبات يحتوي على نسبة عالية من الحديد وفيتامين B2 والألياف والكالسيوم والزنك، وكلها مفيدة للعقل والجسم والجلد.

والماكا لذيذة جدا، ولها طعم حلو، ومثالي للعصائر، المخفوقات، وهي متوفرة في المتاجر وبأسعار غير مكلفة.

تحسن تركيز السائل المنوي

وكشف العلماء في إسبانيا في عام 2020 أن تناول 2غ من الماكا يوميا لمدة 12 أسبوعا أدى إلى تحسن كبير في تركيز السائل المنوي.

طريقة تناول نبات الماكا

والماكا هي أحد أفراد عائلة الخضراوات التي ينحدر منها القرنبيط والبروكولي والملفوف والكالي. والجزء الرئيسي الذي يؤكل من النبتة هو جذرها، وعادة ما تتوفر الماكا مجففة ومطحونة أو على شكل كبسولات (مكمل غذائي).

ولا توجد جرعة مثالية يوافق عليها الأطباء، لكن التوصيات تتراوح ما بين 5غ إلى 20غ يوميا لتنشيط الجسم وتركيز العقل.

7 فوائد صحية محتملة للماكا :