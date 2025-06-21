الرياض - كتبت رنا صلاح - وسط بحث الكثير من مرضى السكر عن حلول طبيعية وآمنة لمحاربة مرض السكري، تبرز لنا الطبيعة مرة ثانية بما لا تتوقعه العقول البشرية إنها عشبة صحراوية مذهلة وبسيطة، موجودة في معظم البيوت، ورخيصة جدا لدرجة لا تُصدق، لكنها في نفس الوقت يتم تصنيفه اليوم أقوى من إبرة الإنسولين بخمسين مرة! تلك العشبة العجيبة أثبتت فعلا مدى فعاليتها في تقليل مستوى السكر في الدم وخفض التراكمي في دقائق معدودة، من خلال هذا المقال، سنكشف لكم اسم هذه الهشبة السحرية، وكيف يمكن استخدام هذه العشبة بطريقة صحيحة وآمنة لكي تحصد نتائج مذهلة، قد تغيّر تماما حياة مرضى السكري إلى الأبد.

اقوى خمسين مرة من إبرة الانسولين.. عشبة صحراوية رخيصة الثمن متوفرة في كل بيت تخفض السكر التراكمي والدم

وفي هذا السياق قد تحدث الدكتور مونجيتان من الأكاديمية الصينية للعلوم شنغهاي وزملاؤه لنبات الحنظل، حيث إن هذا النبات له قدره غير عادية على خفض نسبة السكر في الدم وقد تم التأكد من هذا الأمر من خلال إجراء العديد من الدراسات التي تمت على الأفراد من مرضى السكرؤ وقد أشار هؤلاء الباحثون إلى أن هناك بعض العناصر التي يتم استخراجها من نبات الحنظل، وبعد ذلك يتم استخدامهما بشكل طبي معين أو تناوله كطعم في الكثير من مناطق مختلفة في دول آسيا من أن السيطرة على نسبة السكر في الدم ويمكن أن يستخدم نبات الحنظل في صناعة أدويه جديدة أو تطوير أدوية موجودة بالفعل لعلاج داء البول السكري والبدانة.

ولكن في نهاية المطاف لابد من أن يكون هناك العديد من البدائل للعقاقير الطبية المستخدمة من قبل مرضى السكري خاصة وأن لها آثارا جانبية غير جيدة وفعاليتها محدودة والآن جاري استخلاص مركبات معينة من نبات الحمزة تعرف باسم ب \”كوكوربيتان تريتوربينويدس\”، لمعرفة مدافع فعالياتها على خفض نسبة السكر في الدم وتحسين عملية التمثيل الغذائي.