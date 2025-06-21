الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم مكتظ بالمكملات والأدوية المرتفعة الثمن، تبرز لنا الطبيعة بشكل دائم حلولها السحرية والرخيصة، ومنها هذه العشبة البسيطة التي من الممكن أن تكون في مطبخك الآن بدون أن تعلم أنها كنز غني بالفوائد، إنها ليست علاجا فعّالًا للإمساك فقط، بل تُعتبر محفزًا قويًا للذاكرة وتقوية وتنشيط الدماغ، مما يجعل هذه العشبة هي الخيار المثالي للطلبة وكل كبار السن وكل من يريد الحصول على حياة صحية ونشيطة ذهنيًا من خلال هذا المقال، سنكشف لك كل أسرار هذه العشبة المعجزة، ولماذا تشتهر ب “دواء من ذهب بسعر التراب”..

عشبة رخيصة جدًا وفي نفس الوقت فوائدها من دهب.. تقضي على الإمساك وأحسن حل لتنشيط الدماغ والذاكرة

من المعروف أن يحتوي الكمون على بذور تمتلك خصائص مناعية، كما أنه يكون مضاد للبكتيريا ومضاد للأورام، كما أنه يساعد على تسهيل إفراز اللعاب وتنشيط الانزيمات المعوية، كما أنه يساعد على عملية الهضم بشكل عام ويمكن أيضا استخدام بذور الكمون في علاج ضعف الشهية وأمراض القلب والإسهال والقيء ويمكن استخدامه إذا كان الشخص لديه مشكلة في المعدة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والفسفور والفيتامينات، كما أنه يساعد على تقوية الذاكرة، ويحمي من الإصابة ببعض من الأمراض الخطيرة.

كيفية استخدامات الكمون في المطبخ؟

يتم استخدام الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو وهو عبارة عن طعام تقليدي في المطبخ الكلاسيكي، حيث أنه يركز على خبز الذرة ويتم وضعه مع الحمص والأرز والخضار، وذلك ما تم الإعلان عنه من قبل الموقع الإلكتروني مايو كلينك إلى الربح مقرها الأساسي في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، ويتم استخدام الكمون أيضا في الدواجن واللحوم المشوية والمأكولات البحرية.