الرياض - كتبت رنا صلاح - عصير الطماطم من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية التي تعود بفوائد عديدة على صحة الجسم فهو يحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن التي تعزز الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض.

"كانت فين من زمان".. عصير يوجد في كل بيت يعزز صحة القلب ويضبط مستوى الكوليسترول الضار.. بطنك هتلزق

أحد أبرز فوائد عصير الطماطم هو تعزيز صحة القلب فهو غني بمادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين كما يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في ضبط ضغط الدم.

عصير الطماطم مفيد أيضًا لصحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك بفضل احتوائه على الألياف الطبيعية كما يُعتبر مطهرًا طبيعيًا للجسم، إذ يساعد على التخلص من السموم المتراكمة.

من الناحية الجمالية، يسهم عصير الطماطم في تحسين صحة البشرة، فهو يحتوي على فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين، ويمنح البشرة نضارة وحيوية، كما يساهم في مكافحة علامات التقدم في السن.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي عصير الطماطم على فيتامين A، الذي يعزز مناعة الجسم ويحافظ على صحة العيون، ويساعد في الوقاية من الالتهابات والأمراض الموسمية.

يمكن تناول عصير الطماطم بمفرده أو مع خضروات أخرى مثل الكرفس أو الجزر لزيادة فوائده ومع ذلك، يفضل تحضيره طازجًا في المنزل بدون إضافة ملح أو سكر للحفاظ على قيمته الغذائية.

في الختام، يعتبر عصير الطماطم خيارًا صحيًا ومفيدًا يجب إدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجسم.