معجزة ربانيه.... اكتشاف ثمرة طبيعية تعالج السرطان والورم الخبيث في دقائق و لا تترك له أي أثر 

الرياض - كتبت رنا صلاح - ثمرة Fontainea picrosperma هي ثمرة نادرة تنمو على شجرة Fontainea picrosperma، والتي تعتبر نباتًا أستراليًا نادرًا. هذه الشجرة تنتمي إلى فصيلة Euphorbiaceae وتوجد في مناطق معينة في أستراليا

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ثمرة Fontainea picrosperma لها قيمة اقتصادية وطبيعية، حيث تستخدم في بعض الأحيان في صناعة الأدوية والعلاجات التقليدية. كما أنها تتمتع بقيمة بيئية، حيث تلعب دورًا هامًا في النظام البيئي الأسترالي ،من المهم الحفاظ على هذه الشجرة النادرة وبيئتها، لضمان استمرار وجودها وتوفير فوائدها للنظام البيئي والبشر.

وقد لفت انتباه العلماء هذه الثمرة وقد قاموا بدراسة نواة هذه الثمرة وقاموا بتطوير علاج من بذور هذه الثمرة وأطلقوا عليه اسم EBC-46.

وقد قاموا بعمل تجربة على كلب كان عنده ورم سرطاني وقاموا بمعالجته بواسطة هذا الدواء وقد تماثل للشفاء في مدة خمسة عشر يوما حتى وإن نتائج الدواء بدأت تظهر علية بعد مرور 5 دقائق فقط من تجريبه والأبحاث مستمرة حتى الآن على هذا الدواء.

فوائد الصحية والطبيعية لثمرة Fontainea picrosperma

ثمرة Fontainea picrosperma تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والطبيعية، ومنها:

# الفوائد الصحية

مضاد للالتهابات: تحتوي الثمرة على مركبات مضادة للالتهابات، مما يساعد في تخفيف الألم والالتهابات في الجسم.

مضاد للأكسدة: تحتوي الثمرة على مركبات مضادة للأكسدة، مما يساعد في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تحتوي الثمرة على الألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الأعراض المرتبطة بالإمساك.

تحسين صحة الجلد: تحتوي الثمرة على مركبات مضادة للالتهابات والأكسدة، مما يساعد في تحسين صحة الجلد وتخفيف الأعراض المرتبطة بالاكزيمة والجروح.

# الفوائد الطبيعية

مصدر للطاقة: تحتوي الثمرة على الكربوهيدرات والبروتين، مما يجعلها مصدرًا جيدًا للطاقة.

مصدر للألياف: تحتوي الثمرة على الألياف الغذائية، مما يجعلها مصدرًا جيدًا للألياف.

مصدر للمعادن: تحتوي الثمرة على المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

# الفوائد الأخرى