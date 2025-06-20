لماذا تؤلمني قدمي؟ إليكِ أكثر أسباب ألم القدمين شيوعًا والعلاجات المُتاحة

القدم... أعجوبةٌ هندسية تحملنا بصمت! أقدام الإنسان دوت الخليج هياكل مُعقَدة ومُصممة للدعم والتوازن والحركة. تحتوي أقدامنا على 26 عظمة، و33 مفصلاً، وأكثر من 100 عضلة ووتر ورباط.

تلعب القدم دورًا أساسيًا في المشي والجري والوقوف والحفاظ على وضعية الجسم؛ وتساعد أقواسها على توزيع الوزن بكفاءة، مما يُقلل الضغط على الجسم. ومن المثير للاهتمام أن قدم الإنسان تطورت من أقدامٍ قابضة تُشبه أقدام القرود، بتكيَفها مع المشي في وضعٍ مستقيم.

إليك بعض الحقائق المثيرة للاهتمام عن الأقدام:

الدكتور محمد عواد استشاري جراحة القدم

• ربع عظامك: ما يقرب من ربع عظام جسمك موجودٌ في قدميك؛ إذ تحتوي كل قدمٍ على 26 عظمة، و33 مفصلاً، وأكثر من 100 عضلة ووتر ورباط كما ذكرنا آنفًا.

• التعرَق: تحتوي قدميكِ على 250,000 غدة عرقية، ويمكنها إنتاج نصف لتر من العرق يوميًا.

• مؤشر للدغدغة: تُعدَ القدمان من أكثر أجزاء الجسم حساسيةً للدغدغة، لاحتوائهما على 8,000 نهاية عصبية. وإذا لم تشعري بالدغدغة في قدميكِ، فقد يشير ذلك إلى تلفٍ في الأعصاب ينبغي عدم إهماله ومراجعة الطبيب فورًا بشأنه.

• مُمتصات الصدمات: تعمل قدميكِ كمُمتصات طبيعية للصدمات، مما يساعد على تخفيف تأثير المشي والجري.

• نمو القدمين: تستمر عظام القدمين في النمو حتى سن الحادية والعشرين، أمرٌ مثير للاهتمام!

• زراعة إصبع القدم: إذا فقد شخصٌ إبهامه، يمكن زراعة إصبع قدم جراحيًا ليحلَ محله.

• الأحذية القديمة: يعود تاريخ أول حذاءٍ معروف للقدمين ارتداه الإنسان إلى عام 3500 قبل الميلاد، وكان مصنوعًا من قطعةٍ واحدة من الجلد.

تختلف أشكال وتركيبات الأقدام! إليك بعض الأنواع الشائعة:

1. بناءً على نوع القوس: نجد أن هناك ثلاثة أنواع دوت الخليج

• القدم المسطحة (Pes Planus): وهي قوسٌ ضئيل أو معدوم، مما يزيد من التلامس مع الأرض.

• القوس الطبيعي: قوسٌ متوازن يُوفَر دعمًا جيدًا.

• القوس المرتفع (Pes Cavus): قوسٌ بارز قد يُسبَب ضغطًا على الكعب ومقدمة القدم.

2. بناءً على الوظيفة: هناك نوعان أساسيان

• القدم المُستقبلة: حيث تتدحرج القدمان للداخل أثناء المشي.

• القدم المُنكمشة: تتدحرج القدمان للخارج أثناء المشي.

هل تعلمين أن القدم المسطحة دوت الخليج الأكثر شيوعًا بين الناس حول العالم، وأن القدمين هذه الآلة المُعقدة يمكن أن تتعطل بين الحين والآخر، لتبدأ رحلة الألم والتعب مع كل خطوة؟

لا تقلقي عزيزتي؛ فالمعرفة دوت الخليج نصف العلاج، وإطلاعكِ على كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالقدم المسطحة وألم القدمين، سيساعدانكِ بلا شك في تجنب تفاقم الحالة. وهل هناك أفضل من الدكتور محمد عواد، استشاري جراحة القدم، ليقدم لنا شرحًا وافيًا عن هذين الموضوعي؟

ما دوت الخليج القدم وكيف تعمل؟

اعتنِ بصحة قدميكِ لتجنب الألم والمشكلات الصحية

تعمل الأقدام بتناغم لتحملكِ وتُبقيكِ متوازنة. لكن هذه الآلة المُعقدة قد تتعرض للخلل أحيانًا، وما يليه من آلام وانزعاج وعدم راحة. هذا ما يقوله الدكتور عواد، ويضيف: "القدم دوت الخليج الأساس الذي يُبنى عليه توازن الجسم. وأي خللٍ بسيطٍ فيها يمكن أن يُحدث سلسلةً من المشكلات تبدأ من الكاحل وتصل إلى العمود الفقري الرقبي."

كيف تعمل القدم؟

تنقسم القدم إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

2. مؤخر القدم: يتحمل معظم وزن الجسم.

3. القوس (الوسط): يمتص الصدمات ويساعد في المرونة.

4. مقدم القدم: تُستخدم للدفع والتوازن أثناء المشي وتتحمل الوزن ايضا.

وحدوث خللٍ في هذه المناطق قد يؤدي إلى ألمٍ مستمر أو تأثر طريقة المشي والوقوف.

متى تحدث مشكلة القدم المسطَحة Flat Foot؟

القدم المسطحة دوت الخليج حالةٌ يُلامس فيها باطن القدم الأرض بالكامل، دون وجود تقوسٍ طبيعي. قد تكون هذه المشكلة خُلقية أو مُكتسبة مع التقدم في العمر؛ وهذا هو التعريف المبسط، لأن القدم المسطحة دوت الخليج تشوهٌ مُعقد للقدم.

ما دوت الخليج أعراض القدم المُسطحة؟

قد تكونين تعانين من القدم المُسطحة، في حال كانت لديكِ العلامات الآتية:

• ألم في مؤخر القدم أو باطن القدم أو الساقين.

• تورم في القدم.

• صعوبة الوقوف الطويل.

• تآكل غير متوازن في الأحذية.

• ألام في مفاصل الجسم الأخرى والعمود الفقري.

مع الإشارة إلى أن الفئات الأكثر عرضة لهذه المشكلة، يتركَزون على النحو التالي:

• الأطفال (ويمكن أن تتحسن لديهم المشكلة تلقائيًا).

• مرضى السُمنة.

• مرضى السكري.

• الرياضيون.

ماذا يمكن أن يحدث في حال عدم علاج القدم المُسطحة؟

بحسب الدكتور عواد، فإن مضاعفات إهمال القدم المُسطحة وعدم علاجها تتمثل في:

أسباب ألم القدمين والعلاجات المُتاحة

1. التهاب الأوتار.

2. آلام العمود الفقري والركبة والورك.

3. تشوهات في شكل القدم.

4. تنكَس المفاصل.

ما دوت الخليج طرق علاج القدم المُسطحة؟

يؤكد استشاري جراحة القدم على وجوب مراجعة الطبيب أو المختصين في تقويم الأقدام، لتقديم خطةٍ علاجية تتناسب مع مشكلة القدم المُسطحة التي تعانين منها.

وقد تشمل هذه الخطة أجهزة تقويم القدم؛ تمارين العلاج الطبيعي؛ تقليل الوزن، والجراحة في بعض الحالات المتقدمة.

بالطبع، ليست القدم المُسطحة دوت الخليج السبب الوحيد وراء ألم القدمين؛ فما دوت الخليج الأسباب الأخرى؟

يشرح الدكتور عواد للأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بألم القدمين، وهي كما يلي:

• التهاب اللفافة الأخمصية.

• ارتداء الأحذية غير المناسبة.

• الوقوف لفتراتٍ طويلة دون راحة.

• التهابات الأوتار.

• السكري ومضاعفاته العصبية.

• النقرس أو التهابات المفاصل الأخرى.

• الإجهاد الرياضي والكسور الجهدية.

• تنكس المفاصل.

هل الرياضة مفيدة أم مضرة في حالة ألم القدمين؟

تساعد الرياضة في تقوية القدمين وتحسين الدورة الدموية، يجيب الدكتور عواد؛ لكن بعض التمارين العنيفة قد تُسبَب تمزقاتٍ أو التهابات. لذا ينصح باختيار تمارين مناسبة مثل السباحة،

المشي على أرضية مرنة، وتمارين الإطالة تحت إشراف أخصائيstretching .

ما دوت الخليج أحدث تقنيات العلاج المتوفرة لألم القدمين؟

تساعد التقنيات الحديثة والسعي الدؤوب للعلماء، في ابتكار علاجاتٍ جديدة وفعالة، في علاج العديد من المشكلات الصحية، ومن بينها ألم الساقين.

ويستعرض لنا الدكتور عواد أحدث هذه التقنيات:

• العلاج بالموجات التصادمية.

• حقن البلازما (PRP).

• العلاج الطبيعي المتخصص.

• النعال الطبية حسب قياسات المريضmedical insoles.

• العلاج بالليزر منخفض الشدة.

• الجراحة للحالات المستعصية

كيف نحمي أقدامنا من الألم؟

للوقاية دورٌ كبير وفعال في الحد من مشكلات القدمين، ويُلخصَ استشاري جراحة القدم الدكتور محمد عواد نصائح الوقاية بالآتي:

1. احرصي على ارتداء أحذية مريحة مع النعال الطبية.

2. تجنّبي الوقوف الطويل قدر الإمكان.

3. مارسي التمارين بانتظام ولكن بدون عنف أو شدة.

4. راقبي وزنكِ لتخفيف الضغط على القدمين.

5. افحصي قدميكِ باستمرار، خاصةً إذا كنتِ مريضة سكري.

6. لا تتجاهلي الألم، فكل وجع له رسالة.

في الخلاصة؛ فإن القدمين ضروريتان ومهمتان لتوازن الجسم وضمان حركته. وأي خلل فيهما أو مشكلةٍ ما، كالقدم المسطحة، يمكن أن يؤثر على الدور الكبير والمهم للقدمين. لذا لا تتواني عزيزتي عن فحص قدميكِ وأقدام أولادكِ، لاكتشاف مشكلة القدم المسطحة مبكرًا، والسعي للحصول على العلاج المناسب لضمان استمتاعكِ بأقدامٍ قوية ونشيطة على الدوام.