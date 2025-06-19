بعد تأكيد إصابة أسيل عمران بأحدها: إليكِ ما تحتاجين معرفته عن أمراض المناعة الذاتية الأعراض والأسباب والعلاج

هل نحتاج لمعرفة إصابة أحد المشاهير بمرضٍ ما، حتى نُسارع للتحري أكثر عنه، والكتابة عن أسبابه وأعراضه وكيفية علاجه؟ أم أن وجود الشخصيات الشهيرة تحت الأضواء، يُلقي بالمزيد من الاهتمام بمسائل الصحة على عموم الجمهور، خاصةً في ظل وسرعة انتشار الأخبار المتعلقة بهم على منصات التواصل الاجتماعي؟

بالتأكيد لا، ولا ينبغي أن ينحصر اهتمامنا بكافة جوانب الصحة فقط عندما يتعلق الأمر بالمشاهير فقط؛ بل علينا جميعًا، عامة الناس والمواقع المختصة مثل موقع "دوت الخليج"، الإضاءة بشكلٍ مستمر على كافة الأمراض والمشاكل الصحية التي قد تعصف بنا، بغية تحسين وتعزيز رفاه الحياة الذي نطمح إليه.

نقول هذا الكلام اليوم، بعد كشف النجمة السعودية أسيل عمران في حديثٍ تلفزيوني، عن إصابتها بمرضٍ مناعيّ منذ 5 سنوات؛ مشيرةً إلى أن الأطباء لم يحدّدوا سبب الإصابة به، لكنهم رجّحوا أن يكون التوتر سببًا لهذه الإصابة. وقبلها أعلنت المذيعة المصرية مها الصغير، طليقة الفنان المصري أحمد السقا، عن إصابتها دوت الخليج الأخرى بأحد أمراض المناعة الذاتية الخطيرة والذي يؤثر سلبًا على صحة رئتيها. وتحدثت الصغير بالتفصيل عن مرضها المعروف بإسم Autoimmune، والذي أصابها في الرئة؛ ما جعلها عرضةً للكثير من النوبات الشديدة التي استدعت دخولها المستشفى.

من المشاهير الآخرين المصابين بأمراض المناعة الذاتية، والذين نعرفهم حتى الآن كونهم صرَحوا بذلك؛ عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية "بيلا حديد" Bella Hadid التي أعلنت منذ عدة سنوات، شفاءها من مرض لايم. وقبلها، كشف المغني الكندي جاستن بيبر عن إصابته بمرض لايم، وهو عدوى بكتيرية يمكن أن تؤثر على المفاصل والأعصاب والقلب. ولا ننسى بالطبع إصابة المغنية الأمريكية سيلينا غوميز بمرض الذئبة، أحد أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعًا، واحتياجها للخضوع لعملية زرع الكلى. بدورها، عانت المغنية الأمريكية توني براكستون من مرض الذئبة، فيما كشف الممثل الأمريكي الشهير إصابته بمرض الفيبرومياليجيا.

كل هذه الأسماء والأمراض المرتبطة بها، يدفعنا للبحث أكثر عن أمراض المناعة الذاتية وفهمها؛ لأن الناس العاديين مثلنا، عرضةٌ أيضًا لهذه الأمراض، وبالتالي يحتاجون لمعرفة كيفية التعامل معها بحزم. وهو ما سوف نستعرضه سويًا في مقالة اليوم، لذا تابعي القراءة..

ما دوت الخليج أنواع أمراض المناعة الذاتية؟

الوزاثة ونمط الحياة غير الصحي من عوامل الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

بحسب موقع "ويب طب" المختص، فإن أمراض المناعة الذاتية Autoimmune Diseases مرتبطٌ بصورةٍ خاصة بعمل الجهاز المناعي، إذ تحدث جراء حدوث خللٍ في وظيفة الجهاز المناعي. ويضيف الموقع أنه ثمة 80 مرضًا تقريبًا من أمراض المناعة الذاتية المعروفة حتى الآن؛ فيما يبدو أن عددًا كبيرًا آخر من الأمراض الأخرى التي يُشتبه بأن لها خلفية مناعية ذاتية، منها:

1. مرض الذئبة الحمامية المجموعية.

2. التهاب المفاصل الروماتويدي.

3. سكري الأطفال.

4. مرض التصلب المتعدد MS.

في مجموعةٍ من أمراض المناعة الذاتية، يحدث الضرر والهجوم الذاتي بواسطة المضادات الذاتية (Autoantibodies)، فيما يتركز الضرر في أجزاء أخرى بواسطة الخلايا المناعية. والمثير في الأمر أن النساء هنَ أكثر عرضةً للإصابة بهذه الأمراض بنسبة 2: 1 إلى 10: ؛1 ويعود السبب في ذلك إلى كون الجهاز المناعي لدى النساء أقوى منه لدى الرجال، ولذلك عندما يُصاب هذا الجهاز الأقوى بالخلل ويقوم بمهاجمة أنسجة الجسم، فإن الضرر يكون أكبر.

ما دوت الخليج أعراض أمراض المناعة الذاتية؟

ثمة تشابه كبير بين الأعراض المبكرة لعدة أمراض المناعة الذاتية، يستعرضها موقع "ويب طب" كالآتي:

• الشعور بالتعب.

• عضلات مؤلمة.

• تورم واحمرار.

• حمى منخفضة.

• صعوبات التركيز.

• الإحساس بخدر ووخز في اليدين والقدمين.

• تساقط الشعر.

• الإصابة بطفح جلدي.

مع التنويه إلى أن بعض الأمراض الفردية من هذا النوع، قد يكون لها أعراضها الخاصة؛ على سبيل المثال لا الحصر، فإن مرض السكري من النوع الأول عادةً ما يترافق مع العطش الشديد، وفقدان الوزن، والإرهاق. في حين يتسبب مرض التهاب القولون بأعراضٍ معينة مثل ألم البطن، والانتفاخ، والإسهال. أما أمراض المناعة الذاتية الأخرى كالصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي، فقد تُصاحبها أعراضٌ تظهر وتختفي بين الحين والآخر.

من الضروري دومًا الرجوع إلى الأطباء المختصين، في حال شعرتِ بأية أعراض غير مألوفة ومرتبطة بأمراض المناعة الذاتية؛ بغية الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة وتحديد ما إذا كنتِ مصابةً بأحد هذه الأمراض، وبالتالي البحث عن الأسباب وطرق العلاج المناسبة.

ما دوت الخليج أسباب أمراض المناعة الذاتية؟

نظرة على أمراض المناعة الذاتية أعراضها وأسبابها

هو السؤال الثاني المهم بعد الاستفسار عن أعراض هذه الأمراض؛ للأسف لا يمكن تحديد السبب الدقيق وراء أمراض المناعة الذاتية، إلا أن ثمة عوامل خطر قد تزيد من فرص إصابتكِ بأحد هذه الأمراض المناعة الذاتية، وهي كما يوردها موقع "ويب طب":

1. الوراثة

إذ تميل بعض الاضطرابات، مثل الذئبة، والتصلب المتعدد للانتشار بكثرة في العائلات؛ إلا أن هذا السبب ليس أمرًا حتميًا دومًا.

2. زيادة الوزن

أو السُمنة، قد تزيد من خطر الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الصدفي؛ ومرده إلى الوزن الزائد الذي يضع ضغطًا أكبر على المفاصل، أو كون الأنسجة الدهنية قد تصنع موادًا تُحفَز الالتهاب في الجسم.

3. التدخين

لا يرتبط فقط بأمراض السرطان والجهاز التنفسي، بل أنه قد يؤثر في العديد من أمراض المناعة الذاتية بما فيها الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والتصلب المتعدد.

4. تناول بعض الأدوية

من المهم وقبل تناول بعض الأدوية المرتبطة بأمراضٍ معينة، كأدوية ضغط الدم أو المضادات الحيوية، معرفة الآثار الجانبية التي يمكن أن تترتب عنها خصوصًا في حال تناولها لوقتٍ طويلة. إذ يشير موقع "ويب طب" إلى أن هذه الأدوية قد تُحفَز الذئبة التي يُسبَبها الدواء، والتي تكون غالبًا نوعًا أكثر حميد من مرض الذئبة.

ما دوت الخليج طرق علاج أمراض المناعة الذاتية؟

للأسف؛ ليس بالإمكان علاج اضطرابات وأمراض المناعة الذاتية بصورةٍ عامة، إلا أن السيطرة عليها ممكنةٌ في كثير من الحالات. ويتنوع العلاج الذي يساعد في أمراض المناعة الذاتية، بحيث يُصمم لملاءمة نوع المرض وكل مريض على حدى.

إلا أنه ثمة ميلٌ عام لتفضيل المعالجة بمضادات الالتهاب بالستيرويدات، والأدوية الكابتة للجهاز المناعي، والعلاجات الأكثر تركيبًا والتي تشمل تنقية الدم، في معظم هذه الأمراض. وتتضمن طرق العلاج المحتملة ما يأتي:

• الأدوية المضادة للالتهابات: لتقليل الالتهاب والألم.

• الستيرويدات القشرية: لتقليل الالتهاب، وتُستخدم في بعض الأحيان لعلاج التوهج الحاد للأعراض.

• الأدوية المسكنة للألم: مثل الباراسيتامول (Paracetamol) والكوديين (Codeine).

• الأدوية المُثبطة للمناعة: لتثبيط نشاط جهاز المناعة.

• العلاج الطبيعي: لتشجيع الحركة.

• الجراحة: لعلاج انسداد الأمعاء، في حالة مرض كرون.

• جرعات عالية من التثبيط المناعي: وقد تمت تجربة استخدام الأدوية المُثبطة للجهاز المناعي مؤخرًا وكانت نتائجها واعدة.

يبقى أن نشير إلى أن علاج أمراض المناعة الذاتية يتم بواسطة إشراف الأطباء على أجهزةً مختلفة في الجسم طالها الضرر والإصابة بسبب تلك الأمراض. إلا أن معظم تلك العلاجات، تبقى ضمن مجال تخصص أطباء الجهاز المناعي، أو أطباء الأمراض المفصلية والروماتيزم.

لماذا أمراض المناعة الذاتية في ازدياد؟

النجمة السعودية أسيل عمران تكشف إصابتها بأحد أمراض المناعة الذاتية

لا ضير في طرح هذا السؤال هنا اليوم، خصوصًا مع تزايد إعلان المصابين بهذه الأمراض؛ وهو ما كشف عنه خبير عالمي لصحيفة "أوبزيفور" البريطانية جميس لي، من أن أعداد حالات المناعة الذاتية بدأت بالإرتفاع منذ حوالي 40 عامًا في الغرب، لكنها بدأت بالظهور في بلدانٍ لم تكن تعاني من هذه الأمراض من قبل مثل دول الشرق الأوسط والخليج.

وقال جيمس لي الذي عمل مع زميلته كارولا فينوسا على مجموعاتٍ بحثية منفصلة، للمساعدة في تحديد الأسباب الدقيقة لأمراض المناعة الذاتية، ضمن جهودٍ دولية كبيرة لمحاربة هذه الأمراض من ضمنها مبادرة معهد فرانسيس كريك في لندن، أن أكبر زيادةٍ حديثة رُصدت لأمراض المناعة الذاتية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، كانت لحالات مرض التهاب الأمعاء، وهي مناطق بالكاد كنت تشهد هذا المرض.

فما دوت الخليج أسباب تزايد أعداد المصابين بهذه الأمراض في منطقتنا؟ هذا ما يجيب عليه الخبيران.

بحسب لي، فإن الجينات البشرية لم تتغير خلال العقود الماضية.. لكن شيئًا ما في العالم الخارجي تغيَر بطريقةٍ تزيد من استعدادنا للإصابة بأمراض المناعة الذاتية. فينوسا بدورها، أكدت هذه المقولة، مشيرةً إلى أن التغيرات الحاصلة في النظام الغذائي المتبَع في معظم دول العالم، والذي تبَنى إدخال الوجبات ذات النمط الغربي إلى نظامهم الغذائي، والإقبال الكبير على تناول الوجبات السريعة، دوت الخليج أحد الأسباب وراء زيادة أعداد المصابين بأمراض المناعة الذاتية في المنطقة.

مضيفة أن الوجبات السريعة "تفتقر إلى مكوناتٍ مهمة مثل الألياف، وتشير الأدلة إلى أن هذا التغيير يؤثر على ميكروبيوم الشخص (مجموعة الكائنات الدقيقة الموجودة في أمعائنا، التي تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم بوظائف الجسم المختلفة). هذه التغيَرات في الميكروبيومات لدينا، تؤدي بعد ذلك إلى أمراض المناعة الذاتية، والتي تم اكتشاف أكثر من 100 نوع منها حتى الآن."

هناك أيضًا عاملٌ آخر يزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، ألا وهو الحساسيات الفردية بحسب الخبيرين. مثل أمراض الاضطرابات الهضمية والذئبة، التي تُسبَب الالتهاب والتورم والتلف لأعضاء مختلفة، بما في ذلك القلب.

أما فيما يخص العلاجات المتطورة والجديدة، التي تكثر الحاجة إليها اليوم مع زيادة أمراض المناعة الذاتية؛ فقد شهدت تطوراتٍ مثيرة للاهتمام خلال السنوات الماضية. إليكِ بعض هذه التطورات:

1. العلاجات الدقيقة: إذ يُطوَر الباحثون علاجاتٍ دقيقة بالخلايا التائية، للقضاء على الخلايا المناعية المُسببة للأمراض بشكلٍ انتقائي، مع الحفاظ على الخلايا السليمة.

2. العلاج الخلوي والجيني: حيث يجري استكشاف مناهج جديدة، بما في ذلك العلاج بالخلايا التائية CAR-T، لعلاج أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

3. العلاجات المتحملة: يعمل العلماء على علاجاتٍ تُدرّب الجهاز المناعي على تحمَل المستضدات الذاتية، مما يُقلل من الاستجابات المناعية الضارة.

في الخلاصة؛ فإن أمراض المناعة الذاتية وإن تكن أسبابها دقيقة التحديد؛ إلا أن بعض عوامل الخطر مثل التوتر والوراثة وزيادة الوزن، يمكن أن تلعب دورًا في الإصابة بها وزيادتها خصوصًا في ظل نمط الحياة غير الصحي الذي يتبَعه معظمنا هذه الأيام، وبصورةٍ خاصة الأجيال الشابة.

لذا من الضروري دومًا المحافظة على وزنٍ مثالي، والالتزام بتناول الأطعمة الصحية، وتجنب التوتر والتدخين، لضمان تقليل تعرَضنا لهذه الأمراض التي لم يتمكن الطب من إيجاد علاجاتٍ وافية ونهائية لها حتى اليوم.