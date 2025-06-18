الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم السمنة والتخسيس، يبحث الكثيرون عن حلول طبيعية فعالة تساعدهم على التخلص من الكرش ودهون البطن العنيدة دون الحاجة إلى أدوية كيميائية أو أنظمة حرمان قاسية. ومن بين الكنوز الطبيعية التي لفتت الأنظار مؤخراً هي عشبة “اللويزة”، والتي يُطلق عليها في بعض المناطق اسم “الليمونية” أو “عشبة المليسة الليمونية” تُعرف اللويزة منذ القدم بفوائدها الصحية المذهلة، وقد كانت جزءًا من الطب الشعبي في بلدان عديدة، ولكن الجديد هو الدور الفعّال الذي تلعبه في إذابة الدهون العنيدة، خصوصًا في منطقة البطن، خلال فترة قصيرة جدًا قد تصل إلى يومين فقط عند استخدامها بالشكل الصحيح.

"الدهون هتسيح وهتبقى رشيق".. الفنانين الكبار يكشفون عن عشبة خارقة لإذابة الكرش ودهون البطن العنيدة