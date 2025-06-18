الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر العناية بالبشرة من الضروريات التي لا غنى عنها لدى الجميع، سواء كانوا شباب أم كبار لما لها من تأثير مباشر على المظهر الخارجي والثقة بالنفس، ومن بين الأساليب القديمة والفعّالة لتفتيح البشرة وإشراقها يأتي “الماسك الصيني” الذي يعتمد على مكونات طبيعية سهلة التوفر وهي الأرز المطحون، النشا، الشاي الأخضر، والحليب سيتم شرح طريقة تحضير هذا الماسك وطريقة استخدامه مع توضيح الفوائد التي تقدمها مكوناته للبشرة.

تبييض الوجه جربي الماسك الصيني العجيب لتفتيح البشرة بـ 10 درجات من أول استخدام

الماسك الصيني لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون ناعم يمكن طحن الأرز في المنزل.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الشاي الأخضر المخفف المعد مسبقا عن طريق نقع أكياس الشاي الأخضر في ماء دافئ لبضع دقائق.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل يفضل الحليب الطازج كامل الدسم.

طريقة عمل الماسك الصيني

يمزج الأرز المطحون مع النشا في وعاء نظيف حتى تمتزج جيدا.

يضاف الشاي الأخضر تدريجيا إلى الخليط مع التحريك المستمر للحصول على قوام متماسك يشبه العجينة اللينة.

يضاف الحليب تدريجياًإلى الخليط مع الاستمرار في التحريك حتى يصبح الماسك ناعم وسهل الفرد على البشرة.

إذا كان الماسك سميك جدا يمكن إضافة قليل من الحليب أو الشاي الأخضر لتخفيفه.

يترك الخليط جانبا لبضع دقائق ليستقر.

طريقة استخدام ماسك تفتيح البشرة

يجب تنظيف البشرة جيدا باستخدام ماء فاتر ومنظف مناسب لنوع البشرة للتخلص من الأوساخ والزيوت.

يوزع الماسك برفق على الوجه والرقبة باستخدام أصابع اليد أو فرشاة طبية مع تجنب منطقة العينين.

الماسك على البشرة مدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف جزئيا.

يمكن استخدام أطراف الأصابع بحركات دائرية لطيفة لفرك البشرة حيث يعمل الأرز المطحون كمقشر طبيعي يساعد على إزالة الجلد الميت.

يشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لغلق المسام وتنشيط الدورة الدموية.

يفضل ترطيب البشرة بعد هذه الخطوة باستخدام كريم مناسب أو زيت طبيعي للحفاظ على نضارة وترطيب البشرة.

يساهم هذا الماسك الصيني بطريقة فعالة في تفتيح لون البشرة بعد الاستعمال المنتظم إذ تساعد مكوناته الطبيعية في تقليل التصبغات والبقع الداكنة وتحسين ملمس البشرة من خلال إزالة الخلايا الميتة وتنشيط خلايا الجلد، كما يمنح البشرة إشراقه صحية وشعور بالنضارة والنعومة ويحافظ على ترطيبها الطبيعي دون التسبب بجفاف.

الماسك الصيني بالأرز المطحون والنشا والشاي الأخضر والحليب يمثل وصفة طبيعية تجمع بين الفعالية والسلامة مما يجعله خيار مثالي لمن يرغبون في تفتيح بشرتهم بطرق طبيعية بعيدة عن المواد الكيميائية القاسية إن الالتزام بتحضيره واستخدامه بشكل منتظم وفق الإرشادات السابقة سيساعد على الحصول على بشرة مشرقة ونضرة تعكس صحة العناية والاهتمام الطبيعي بالجمال، لذا ينصح دوما بممارسة العناية الذاتية بمنتجات طبيعية لضمان نتائج فعالة وآمنة.