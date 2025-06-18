الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الترمس من البقوليات الشهيرة في العديد من الثقافات العربية والشرقية، ويُستخدم كوجبة خفيفة صحية، ولكن قلة منا تدرك أن مياه سلق الترمس التي تُصرف عادةً بعد الطهي تحمل في طياتها سرًا صحيًا ثمينًا، قد يكون أهم من الذهب نفسه. هذا السر الطبي والطبيعي ضاع منا كثيرًا قبل أن نعرف قيمته الحقيقية، مما أدى إلى فقدان فوائد كبيرة كان بإمكاننا الاستفادة منها لتعزيز صحتنا.

“أهم من بترول الخليج كله".. مياه سلق الترمس فيها سر اغلى من الذهب ضاع عمرنا قبل ما نعرفه.. الكوريين

هي المياه التي تُستخدم لسلق حبوب الترمس، وتكون محملة بالمواد المغذية الذائبة في الماء من الترمس نفسه أثناء عملية الطهي. في العادة، يتم التخلص منها بعد الانتهاء من السلق، ظنًا منا أنها لا فائدة منها، أو لأنها قد تكون مرة المذاق.

القيمة الغذائية والطبية لمياه سلق الترمس

في الحقيقة، تحتوي مياه سلق الترمس على مركبات نباتية فعالة، منها مضادات الأكسدة، الألياف الذائبة، وبعض الفيتامينات والمعادن التي تذابت في الماء أثناء السلق. هذه المركبات تلعب دورًا هامًا في:

تنقية الجسم من السموم: تساعد في تخليص الجسم من الشوائب والسموم المتراكمة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتنظيمها، وتقلل من مشاكل الإمساك.

خفض مستوى الكوليسترول الضار: تشير بعض الدراسات إلى قدرة مركبات الترمس على تقليل الكوليسترول، مما يحسن صحة القلب.

تنظيم مستويات السكر في الدم: مفيدة لمرضى السكري في التحكم بمستويات السكر.

تعزيز المناعة: تحوي مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتقوي مناعة الجسم.

كيف يمكن الاستفادة من مياه سلق الترمس؟

شربها كمشروب صحي: يمكن شرب مياه سلق الترمس بعد تبريدها، مع تحلية خفيفة بالعسل أو إضافة قطرات من الليمون لتحسين الطعم.

استخدامها في الطهي: يمكن إضافتها إلى شوربات أو أطباق مختلفة للاستفادة من قيمتها الغذائية.

استخدامها موضعيًا: يُقال أن غسل الوجه بمياه سلق الترمس يساهم في تنقية البشرة وتجديدها.

لماذا ضاع هذا السر؟

قلة الوعي الصحي والمعرفة بطبيعة هذه الفوائد تجعل الكثيرين يرفضون شرب أو استخدام مياه سلق الترمس بسبب طعمها المر أو فكرة أنها مجرد ماء “مهدر”. كما أن العادات الغذائية التقليدية لم تعزز استخدام هذه المياه، مما أدى إلى ضياع فرصة الاستفادة منها.