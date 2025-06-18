الرياض - كتبت رنا صلاح - عصير البرتقال بالجزر من أكثر المشروبات المغذية والمنعشة، حيث يجمع بين الفوائد العظيمة للبرتقال الغني بفيتامين C والجزر الغني بفيتامين A والبيتا كاروتين. هذا العصير ليس فقط لذيذًا، بل يعزز المناعة ويحسن صحة الجلد والعينين، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء يومك بطاقة وحيوية.

يلا بينا ننعش نفسنا .. عصير برتقال بالجزر بطريقة سهلة وطبيعية وفوايد رهيبة لصحة الجسم والبشرة والطاقة

يعزز المناعة: بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C والبيتا كاروتين.

يحسن صحة الجلد: يساعد فيتامين A ومضادات الأكسدة على تحسين نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد.

يدعم صحة العين: الجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يعزز الرؤية ويحافظ على صحة العين.

يساعد على الهضم: الألياف الموجودة في الجزر والبرتقال تدعم صحة الجهاز الهضمي.

المكونات المطلوبة

3 حبات برتقال طازجة

2 حبة جزر متوسطة الحجم

كوب ماء بارد (اختياري حسب القوام المطلوب)

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للتحلية)

مكعبات ثلج (للتقديم)

طريقة التحضير

اغسل البرتقال والجزر جيدًا لإزالة أي شوائب أو مبيدات زراعية.

قشر البرتقال وقطعه إلى شرائح صغيرة لإزالة البذور بسهولة.

قشر الجزر وقطعه إلى قطع صغيرة ليسهل عصره.

ضع قطع البرتقال والجزر في الخلاط الكهربائي.

أضف كوب الماء البارد ليسهل عملية المزج.

شغل الخلاط على سرعة متوسطة حتى يصبح العصير ناعمًا ومتجانسًا.

للحصول على قوام أكثر سلاسة، يمكنك تصفية العصير باستخدام مصفاة ناعمة أو قطعة قماش قطنية.

اضغط على المزيج جيدًا لاستخراج أكبر قدر ممكن من العصير.

طريقة التقديم