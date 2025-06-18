الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم أن بعض الأطعمة قد تبدو شهية ومغرية إلا أنها قد تمثل خطرًا خفيًا على صحة مرضى السكري فالحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم يتطلب وعيًا غذائيًا مستمرًا وتجنب بعض الخيارات الشائعة التي قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الجلوكوز في ما يلي أبرز الأطعمة التي ينبغي الحذر منها والبدائل الصحية التي يمكن اللجوء إليها

3 أطعمة لذيذة لكن كثير من الناس لا يدركون خطورتها تضرب الأنسولين وترفع نسبة السكر في الدم.. تعرف عليها الآن

تُعد الأطعمة الجاهزة والمعلبة من أكثر الأنواع التي تؤثر سلبًا على صحة مريض السكري فهي غالبًا ما تحتوي على نسب عالية من السكريات المضافة مثل الجلوكوز وشراب الذرة فضلًا عن الدهون المهدرجة والملح الزائد الذي يرفع ضغط الدم ويسبب اضطرابات في التمثيل الغذائي لذلك يُنصح بتحضير الطعام منزليًا قدر الإمكان لتفادي هذه المواد الضارة

الفواكه السكرية ليست خيارًا مناسبًا دائمًا

صحيح أن الفاكهة جزء من النظام الغذائي الصحي إلا أن بعض الأنواع مثل المانجو والعنب والموز تحتوي على نسب عالية من السكريات الطبيعية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم يُفضل لمريض السكري اختيار الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل التفاح والكمثرى والفراولة لأنها تحتوي على ألياف تساعد في إبطاء امتصاص السكر وتحقيق توازن أفضل

الحلويات والمربى خطر لا يُستهان به

الحلويات التقليدية مثل المربى والعسل والحلوى تحتوي على تركيز عالٍ من السكر الذي يرفع سكر الدم بسرعة ودون فائدة غذائية تُذكر يمكن استبدال هذه الأطعمة بخيارات صحية مثل الفواكه المهروسة الطبيعية أو زبدة الفواكه بدون سكر مضاف والتي توفر طعمًا لذيذًا وفائدة أكبر

نصائح غذائية لحياة أكثر صحة

الحرص على اختيار مكونات الطعام بعناية وتجنب المنتجات الجاهزة والسكريات المضافة هو أحد مفاتيح إدارة السكري بشكل سليم كما يُنصح بتناول الطعام في أوقات منتظمة والاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والعدس والبقوليات التي تطلق السكر ببطء في الدم

خلاصة

اتباع نظام غذائي واعٍ ومتوازن يعتبر حجر الأساس للوقاية من مضاعفات مرض السكري وتفادي الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم وبالابتعاد عن الأطعمة الضارة مثل الأطعمة المصنعة والفواكه السكرية والحلويات يمكن للمريض أن يعيش حياة صحية ومستقرة دون اللجوء إلى الحرمان الكامل بل من خلال خيارات ذكية وطبيعية تعزز الصحة وتوفر الطمأنينة