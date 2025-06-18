الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقت أصبحت فيه الأمراض المزمنة تلاحق الناس من كل جانب، يتجه الكثيرون إلى الطب الطبيعي بحثًا عن حلول فعالة وآمنة. ومن بين الكنوز المهملة التي لا يعرف قيمتها إلا القليل، يبرز “المر” كعلاج قوي وطبيعي، له قدرة مذهلة على تنقية الجسم ومقاومة أمراض خطيرة شرب المر على الريق لا يقتصر فقط على تنظيف المعدة أو تحسين الهضم، بل تتعدى فوائده إلى مقاومة الالتهابات، وتقوية المناعة، وتنقية الكبد، وحتى الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض الجهاز التنفسي في هذا المقال، نستعرض لك أبرز الأمراض التي يقي منها المر، وطريقة استخدامه الصحيحة، مع أهم النصائح للاستفادة القصوى من هذا العلاج الطبيعي الرائع.
«هتعالج جسمك من أمراض بشعة» .. فوائد شرب المر على الريق واليك الأمراض التي يعالجها ويقي منها
هناك عدد كبير جدا من الفوائد التي يمكن الحصول عليها بتناول المرة على الريق ولكن يشترط فقط أن يتم الانتظام عليها فقط جاءت مختصره في التالي:
- أولا نجد أن هذه العشبة تعمل على تقوية جهاز المناعة بما يقي الإنسان من الإصابة بأي جراثيم أو بكتيريا قد تؤثر عليه بما في ذلك جرثومة الإنفلونزا.
- ثانيا يمكن أن تستخدم عشبه المرة في علاج بعض الأمراض أبرزها ضيق التنفس ونزلات البرد الشديدة والسعار.
- ثالثا إذا كان الإنسان يعاني من بعض الجروح المتعفنة أو تقرحات الجلد في جسده فنجد أن عشبه مرة تعتبر بمكانة مطهر فعال للجروح.
- رابعا نجد أن تناول عشبه المرة يمكن أن يسهم في الوقاية من الالتهابات المثانة وكذلك تسهم في فتح الشهية بالنسبة للأشخاص التي تعانين من النحافة.
- أخيرا يمكن أن تساعد عشبه المرة عندما يتم تناولها في صوره مشروب في وقاية التهاب الحنجرة والتخلص من بحه الصوت.