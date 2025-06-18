الرياض - كتبت رنا صلاح - لو تعبتي من تجارب فرد الشعر اللي بتكلف كتير وبتبوظ شعرك في الآخر، النهاردة جايبالك الحل من قلب مطبخك، مكون بسيط ورخيص بس قدراته خرافية، الخميرة، ايوه الخميرة اللي بنستخدمها في المعجنات، بقت دلوقتي سر جديد للعناية بالشعر وبديل آمن وقوي لفرد البروتين ومن غير ولا نقطة كيماويات.

«مكون واحد من مطبخك هيغنيكي عن 3 صالونات»!!.. من غير تكلفة ولا مواد كيميائية شعرك هيبقى مفرود وناعم

الخميرة مليانة فيتامينات زي ب1 وب2 وب6 ومعادن زي الزنك والحديد، وكلها عناصر بتشتغل على تقوية الشعر من الجذور، وبتساعد على فرده بطريقة طبيعية، ومع الاستخدام المنتظم، هتلاقي شعرك بيتحول من هايش ومجهد، لشعر ناعم ومفرود وكأنك لسه خارجة من صالون.

وصفة بسيطة نتيجة مبهرة

هاتي معلقة كبيرة خميرة فورية، ضيفي عليها نص كباية زبادي او مية دافية، وقلبيهم كويس، وسيبي الخليط يتفاعل عشر دقايق، بعدها حطيه على شعرك من الجذور لحد الاطراف، وغطيه بكيس بلاستيك لمدة ٤٥ دقيقة، وبعدها اغسلي شعرك بمية فاترة وشامبو خفيف، النتيجة هتشوفيها من اول مرة.

من غير حر ولا فرد ولا مواد بتكسر الشعر

اللي بيميز الخميرة انها بتفرد الشعر بترطيب عميق، مش بفرد سطحي بيبوظ البصيلات، وده بيخلي شعرك مش بس ناعم، لكن كمان صحي وقوي، ومع الوقت هتحسي انه بيتطول اسرع وبيبقى تقيل وكثيف.

مش هتحتاجي تروحي صالون تاني

دلوقتي تقدري تعتمدي على روتين خميرة اسبوعي، بدل ما تصرفي فلوسك على جلسات مؤقتة، وبدل ما تحطي شعرك في خطر المواد الكيميائية، استمتعي بنتيجة طبيعية ومضمونة من اول اسبوع، وكل ده وانتي قاعدة في البيت.

شعرك سر جمالك والسر بقى في الخميرة

خدي خطوة جديدة لنفسك، وجربي وصفة الخميرة، واستعدي لاستقبال شعر جديد، ناعم، مفرود، وطبيعي، من غير صالون، ومن غير تكلفة، ومن غير ولا نقطة ضرر.