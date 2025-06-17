الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقت يتزايد فيه الإقبال على العلاجات الطبيعية والمكملات الغذائية لتحسين الصحة العامة، يبرز مزيج عصير الجزر، والبرتقال، والبنجر كأحد الخيارات المثالية التي تجمع بين الفائدة الغذائية والطعم اللذيذ، وفقًا لعدد من الدراسات العلمية الحديثة.

«كنز لا يقدر بثمن!!».. مشروب صباحي مذهل يدعم المناعة ويعزز صحة القلب والبشرة.. إليك فوائده المذهلة

وبحسب دراسة نشرت في “المكتبة الوطنية الأمريكية للطب”، فإن تناول عصير الجزر يرفع من مستوى مضادات الأكسدة الكلية في الجسم، كما يقلل من إنتاج بيروكسيد الدهون، وهو من المركبات الضارة المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، كما أظهرت دراسات أخرى أن البنجر يعد غذاءً وظيفيًا فعالًا، لما يحتوي عليه من مركبات طبيعية تساهم في تحسين الدورة الدموية وزيادة القدرة على التحمل البدني.

تعزيز الطاقة من أول الصباح

يحتوي كل من الجزر والبرتقال على سكريات طبيعية تعمل على تنشيط الجسم بعد الاستيقاظ من النوم، بينما يسهم البنجر في تحسين تدفق الأكسجين إلى الدماغ والعضلات، وهذا التأثير يعزز كفاءة استهلاك الطاقة أثناء ممارسة الأنشطة البدنية، ويقلل من الشعور بالإرهاق، وهو ما يجعله مشروبًا مفضلًا للرياضيين.

صحة البشرة والأظافر

يمتاز هذا المزيج بمحتواه الغني بفيتامين C وبيتا كاروتين، وهما عنصران أساسيان في تحفيز إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والأظافر، كما يعزز البنجر الدورة الدموية الدقيقة، ما ينعكس إيجابًا على نضارة البشرة وتقوية قاعدة الأظافر، وتظهر الدراسات أن مضادات الأكسدة في الجزر تلعب دورًا مهمًا في مقاومة الالتهابات، ما يمنح البشرة مظهرًا صحيًا ومشرقًا عند تناوله بانتظام.

تنقية الجسم من السموم

البنجر معروف بقدرته على تنظيف الكبد وتنقية الدم من السموم، ويعزز هذا التأثير عند دمجه مع الجزر الغني بمضادات الأكسدة، وتشير الأبحاث إلى أن هذا المزيج يرفع من قدرة الجسم على مكافحة الجذور الحرة، كما يساعد على تحسين وظائف الكبد، الأمر الذي ينعكس على نقاء البشرة والصحة العامة.

دعم قوي لجهاز المناعة

يعد فيتامين C من العناصر الأساسية في تقوية المناعة، وهو موجود بكميات وفيرة في البرتقال والجزر، وتشير المجلة الأمريكية للتغذية السريرية إلى أن هذا الفيتامين لا يدعم فقط مقاومة الأمراض، بل يسهم أيضًا في تحسين وظائف الدماغ ومكافحة الالتهابات على المستوى الخلوي، ومن هنا فإن تناول هذا العصير يوميًا يُعد وسيلة طبيعية فعالة لتعزيز مناعة الجسم.

حماية القلب وتحسين الدورة الدموية

يساعد هذا المزيج الطبيعي في الحفاظ على صحة القلب، بفضل مضادات الأكسدة والألياف الموجودة في الجزر والبرتقال، إلى جانب النترات الطبيعية في البنجر، التي تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، وتؤكد الدراسات أن هذا التأثير المشترك يقلل من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.