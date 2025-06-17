الرياض - كتبت رنا صلاح - عصير الأفوكادو مع العسل يعتبر من أفضل المشروبات الطبيعية اللي بتجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الكبيرة، وخصوصا في أيام الصيف الحارة الفاكهة دي مش بس غنية بالدهون المفيدة اللي بتقوي القلب، لكن كمان فيها نسبة عالية من الألياف اللي بتخلي الإحساس بالشبع يدوم، وده بيخليها خيار ممتاز لأي شخص بيدور على مشروب صحي ومغذي غير كده، العصير بيقدم جرعة حلوة من فيتامينات زي E وK، وكمان البوتاسيوم اللي بيدعم وظائف الجسم الحيوية عشان كده، كتير من الناس بيفضلوا يعملوه في البيت ويستمتعوا بيه بأحلى نكهة وفايدة ودي طريقة تحضيره خطوة بخطوة.

صحصح يومك بأفوكادو بالعسل.. ناعم وصحي وطعمه هيخلي يومك رايق

مع الحر الشديد، الكل بيدور على مشروب يبرد على القلب ويكون مفيد في نفس الوقت ومن أحلى الوصفات المنعشة، عصير الأفوكادو بالعسل، واللي تحضيره سهل جدا ومكوناته بسيطة:

المكونات:

حبة أفوكادو ناضجة

كوب حليب بارد

ملعقة كبيرة عسل نقي

مكعبات ثلج حسب الرغبة

رشة فانيليا

شريحة ليمون للتزيين

طريقة التحضير:

أول حاجة نغسل الأفوكادو كويس، ونقطّعه نصين عشان نشيل البذرة.

باستخدام معلقة، نطلع اللب ونحطه في الخلاط.

نضيف عليه الحليب والعسل ورشة فانيليا.

نرمي كم مكعب تلج ونشغل الخلاط على سرعة متوسطة لحد ما المكونات تمتزج ويبقى القوام كريمي وناعم.

لو حسيتي القوام تقيل شوية، زودي شوية حليب لحد ما توصلي للقوام اللي بتحبيه.

نسكب العصير في كوبايات التقديم، ونزينها بشريحة ليمون على الحافة.

وصفة عصير أفوكادو بالموز

في حالة حابة تنوعي، ممكن تعملي عصير الأفوكادو مع الموز، وده طعمه أحلى ومشبع أكتر

المكونات:

حبة أفوكادو

موزة متوسطة الحجم

كوب حليب

ملعقة عسل

رشة قرفة (اختياري)

مكعبات ثلج

ملعقة صغيرة عصير ليمون

الطريقة:

نقطع الأفوكادو ونشيل البذرة ونطلع اللب بالخلاط.

نقطع الموز ونضيفه فوق الأفوكادو.

نضيف الحليب والعسل والليمون.

نخلطهم كويس جدا، وبعد كده نضيف مكعبات الثلج ونخلط تاني لحد ما القوام يبقى كريمي وبارد.

عصير الأفوكادو سواء مع عسل أو مع موز هينعشك، يشبعك، ويزود جسمك بجرعة طاقة وفيتامينات بطريقة بسيطة وطعم فاخر.