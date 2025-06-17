الرياض - كتبت رنا صلاح - عشبة الماكا المعروفة أيضا باسم الجنسنغ البيروفي تنبت في قمم جبال الانديز وقد انتشرت حول العالم لما تحمله من خصائص فريدة في مجال التغذية والعلاج استخدمها الناس منذ زمن بعيد في تقاليد الطب الشعبي لزيادة الخصوبة وتقوية الطاقة وتحسين الصحة ومع التقدم العلمي كشفت البحوث أن لهذه النبتة قدرة على تنظيم الهرمونات وتعزيز دفاعات الجسم ومساندته في مقاومة آثار التقدّم في العمر مما جعلها من النباتات التي تجمع فوائد عديدة.

معجزة نزلت من السماء .. عشبة طبيعية تضبط مستوي السكر في الدم وتحارب الشيخوخة وتعيد القوة والشباب حتي لو عمرك

تُعد الماكا من الأعشاب المفيدة لمصابي السكري، خاصةً من النوع الثاني، حيث تساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم. كما أن غناها بالألياف الطبيعية يبطئ من امتصاص السكر في الأمعاء، مما يقلل من التقلبات المفاجئة في مستويات السكر. يُمكن تناول الماكا كمكمل غذائي أو مسحوق يُضاف للعصائر، لتحقيق توازن طبيعي وآمن إلى جانب النظام الغذائي الصحي.

الماكا علاج مشاكل البشرة والشعر

غنى الماكا بمضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين C، B، والزنك، يجعلها علاجًا فعالًا للبشرة المتعبة والباهتة. فهي تُعزز إنتاج الكولاجين، تُخفف الالتهابات، وتحارب التصبغات والبقع الناتجة عن التوتر أو تقدم العمر. كما تساهم في تغذية الشعر من الجذور، تقليل تساقطه، وتحفيز نموه بفضل دعمها للدورة الدموية وتوازن الهرمونات، خاصة لدى النساء بعد سن الثلاثين.

قوة، شباب، وحياة متجددة: مقاومة الشيخوخة من الجذور

الماكا لا تحارب الشيخوخة الظاهرة فحسب، بل تعمل من الداخل لإبطاء عملية التقدم في السن. فهي تُحسن المزاج، تُعزز الطاقة الجسدية والذهنية، وتزيد من القدرة على التحمل البدني والعقلي. كما أن تأثيرها الإيجابي على الهرمونات ينعكس على كل من البشرة، الشعر، والوظائف الحيوية للجسم، لتمنح الإنسان شعورًا بالشباب والحيوية الدائمة. الماكا ليست مجرد مكمل، بل أسلوب حياة طبيعي يعيد للجسم نشاطه وتوازنه.