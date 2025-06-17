الرياض - كتبت رنا صلاح - الكوليسترول الضار في الدم، له تبعات على صحة الفرد، ويُعاني منه ملايين المواطنين، إذ يعتبر البوابة الأولى لأمراض القلب وتدهور حياة المواطنين، لذلك يوصى الخبراء بضرورة اعتماد الفرد على مشروبات طبيعية تدخل ضمن النظام الغذائي اليومي خاصة بعد الأكل لما لها من فوائد صحية كبيرة في دعم صحة القلب وأيضا خفض نسبة الكوليسترول الضار.

مفعول سحري لكل المواطن.. 3 مشروبات طبيعية في كل منزل تحمي القلب وتخفض الكوليسترول الضار

هناك العديد من المشروبات المهمة التي يجب على الفرد الاعتماد عليها إذ تلعب دورا في تحسين صحة القلب وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، وهذه المشروبات هي الشاي الأخضر وعصير الرمان ومشروب الزنجبيل، حسبما ذكر الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

مشروبات تحسن صحة القلب اعتمد عليه

ولفت خبير التغذية العلاجية إلى أن هذه المشروبات الثلاثة تلعب دورا حيويا في تحسين صحة القلب حيث أنها غنية بمضادات الأكسدة والمواد الطبيعية التي تساهم في تقليل نسبة الالتهابات وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

وذكر أن الشاى الأخضر له عدة مزايا مهمة لصحة الفرد أنه يحتوي على مركبات مثل الكاتيكينات التي تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول، ويعمل على تعزيز صحة القلب وينصح بتناول الشاي الأخضر بعد الأكل، إذ له مفعول سحري لتحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر المفيدة.

فوائد عصر الرمان لصحة الفرد

أما عصير الرمان يحتوي على عدة مزايا مهمة منها أنه مضادات أكسدة قوية، تساهم في تقليل ترسبات الكوليسترول على جدران الشرايين وهي أمر مهم جدا لصحة الفرد، أما الزنجبيل فهو يحتوي على خصائص مُضادة للالتهابات ويعمل على خفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية.

ونصح خبير التغذية المواطنين بضرورة الاعتماد على هذه المشروبات يوميا وإدراجها في النظام الغذائي المتوازن، مع ممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين من أجل تحقيق نتائج أفضل لحماية القلب