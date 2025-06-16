خاص - ملكة جمال اللياقة البدنية 2025 مايا نصار معلوف لـ"دوت الخليج": كل امرأة قادرة على تحقيق طموحاتها بالتفاني والمثابرة

ليس سهلًا أن تكوني امرأةً، بالفعل؛ فكيف إذا كنتِ امرأةً، وأمًا، وسيدة أعمال، وملكة جمال في ذات الوقت؟! إنجازاتٌ كبيرة لإنسانةٍ واحدة تحمل على عاتقها مسؤولياتٍ جسام، فهل دوت الخليج قادرةٌ على ذلك؟

الإجابة نعم، وتتمثل في شخصيةٍ فريدة من نوعها إسمها مايا نصَار معلوف؛ ففي عرضٍ رائع للقوة والعزيمة والالتزام، حصلت مايا نصّار على لقب Ms. Fitness Universe 2025 خلال مسابقة Ms. Universe World International 2025 التي أُقيمت في لاس فيغاس، الولايات المتحدة، مُمثّلةً بلدها لبنان بفخر على المسرح العالمي. وقد تنافست مايا مع نساءٍ من مختلف أنحاء العالم، وتميّزت بقدرتها على التوفيق بين أسلوب حياتها الصحي ومسؤولياتها كأمٍ لأربعة أطفال وسيدة أعمال ناجحة.

مايا، مالكة نادي Start Living Right Gym الذي يضم ثلاثة فروع مختلف أرجاء لبنان؛ أبهرت الجميع بتحوّلها الجسدي، حيث خسرت 16 كيلوغرامًا استعداداً للمسابقة. وتُجسّد رحلتها إيمانها العميق بقوة الرياضة والصحة، ليس فقط من أجل نفسها، بل من أجل عائلتها ومجتمعها أيضًا.

مايا نصار معلوف ملكة جمال اللياقة البدنية 2025

قد يقول البعض أن مايا نصار رياضية وتتمتع بالنحافة والرشاقة منذ الصغر، وهذا ما ساعدها في الوصول إلى هذا اللقب العالمي. لكن الحقيقة غير ذلك، فمايا كغيرها من المراهقات اللاتي عانينَ من زيادة الوزن والتنمر في عمرٍ صغير، لم تسمح لهذا الأمر بالتغلب عليها وعلى أحلامها؛ بل مضت قُدمًا في حياتها، تقطف النجاح تلو الآخر بتصميمٍ وإرادةٍ فولاذية.

كان ل "دوت الخليج" لقاءٌ حصري ومميز مع مايا نصار معلوف، السيدة الثلاثنينية المفعمة بالحياة والحب، والتي حدَثتنا أكثر عن نفسها وتجربتها المثيرة في حصد لقب ملكة جمال عالم اللياقة البدنية.

مرحبا مايا وألف مبروك على إحرازكِ لقب "ملكة جمال عالم اللياقة البدنية" للعام 2025؛ دعينا نُعرَف فارئات "دوت الخليج" عليكِ أكثر..

شكرًا على ترحيبكم الحار! إسمي مايا نصار معلوف، ويسعدني فوزي بمسابقة ملكة جمال عالم اللياقة البدنية 2025 في لاس فيغاس.

أنا عارضة لياقة بدنية هولندية لبنانية، ومقدمة برامج تلفزيونية سابقة، ورائدة أعمال. نشأتُ في بلدانٍ مختلفة، منها نيجيريا وإنجلترا، قبل أن أستقر في لبنان للدراسة الثانوية. تميَزت رحلتي بالالتزام باللياقة البدنية والصحة، وأسعى جاهدةً لإلهام الآخرين من خلال عملي.

لقب ملكة Ms. Fitness Universe 2025 لقبٌ مميز، وقد أحرزته بجدارة؛ أخبرينا أكثر عن هذه المسابقة، أين ولماذا تُجرى وما الهدف منها؟

مسابقة ملكة جمال عالم اللياقة البدنية دوت الخليج فعاليةٌ مرموقة، هدفها الاحتفال باللياقة البدنية والحياة الصحية. تُقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة، وتهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية وتمكين النساء من اتباع نمط حياةٍ صحي.

كي تحرزي لقب Ms. Fitness Universe 2025، يجب أن تتمتعي بلياقةٍ بدنية عالية. ما الذي تقومُ به مايا نصار معلوف في حياتها كل يوم، للحفاظ على رشاقتها ولياقتها البدنية الفائقة والتي مهَدت لها الطريق لإحراز هذا اللقب؟

للحفاظ على لياقتي البدنية العالية، أتبَع روتينًا يوميًا صارمًا يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وقد كان هذا الالتزام أساسيًا في رحلتي للفوز بلقب ملكة جمال عالم اللياقة البدنية لهذا العام.

أنتِ أم لأربعة أطفال، إثنان منهما توأم؛ كما تعملين كسيدة أعمال ومالكة نادي Start Living Right Gym؛ كيف تُوفقَين بين مسؤوليات العمل والعائلة، وبين الاعتناء بنفسكِ وصحتكِ؟

يتطلب تحقيق التوازن بين مسؤولياتي كأم لأربعة أطفال، ودوري كسيدة أعمال وصاحبة نادي "ستارت ليفينج رايت جيم" إدارةً فعّالة للوقت وتحديد الأولويات. لذا أحرصُ دومًا على تخصيص وقتٍ لعائلتي وصحتي.

يُقال أن المرأة، وبعد الزواج وإنجاب الأطفال، تتقلص قدراتها على النجاح والتفوق؛ لكنكِ كسرتِ هذه الخرافة، وأثبتتِ للجميع عكس ذلك. ما دوت الخليج مفاتيحكِ الخاصة التي تعتمدين عليها للمضي قدمًا دون خوف أو محدودية؟

أؤمن بكسر الصور النمطية حول قدرات المرأة بعد الزواج والأمومة. وتشمل مفاتيح نجاحي العزيمة والمرونة ونظام دعمٍ قوي، يُشجعني على السعي لتحقيق أهدافي دون قيود.

تمثيلكِ لبلدكِ في هذه المسابقة العالمية، بجانب العديد من دول العالم، لا شك أنه طبع ذكرى خاصة في قلبكِ. ما الرسالة التي تُوجهينها للبنان ونسائه، بهذه المناسبة؟

الحقيقة أن تمثيل بلدي لبنان على الساحة الدولية، شرفٌ كبيرٌ لي. ورسالتي إلى لبنان ونسائه دوت الخليج اغتنام قوتهنَ وإمكاناتهنِ، والسعي وراء أحلامهنَ بلا خوف.

مايا تحمل علم بلدها لبنان بعد تتويجها ملكة جمال اللياقة البدنية 2025

علمنا أنكِ خسرت بعض الوزن قبل دخول هذه المسابقة، وهو تحدٍ كبير في ظل التزاماتكِ العديدة. ماذا كانت خطتكِ الغذائية والبدنية للتخلص من هذا الوزن، وكم استغرقتكِ من وقت؟

خسرتُ 16 كيلوغرامًا قبل دخول المسابقة، من خلال نظامٍ غذائي مُنضبط وخطة تمارين رياضية. كانت عمليةً صعبةً، لا أُخفي عليكِ؛ لكنها مُجزية، واستغرقت عدة أشهرٍ من التفاني والعمل الجاد.

بعد صراعٍ مع الوزن طوال سنوات المراهقة وأوائل العشرينات من عمرها، ما الأسس التي انطلقت منها مايا نحو امرأةٍ مفعمة بالصحة والرشاقة واللياقة؟

بالفعل؛ جراء معاناتي مع وزني خلال سنوات مراهقتي وأوائل العشرينيات من عمري، ركَزتُ على تبنَي نمط حياةٍ صحي من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة بانتظام، مما حوّلني إلى شخصٍ أكثر صحةً ولياقةً.

كيف تشجعين النساء على اتباع نمط حياةٍ صحي، في ظل تهافت الكثيرات منهنَ على العناية بجمالهنَ الخارجي، بدل العناية بصحتهنَ الجسدية والنفسية؟

بالتأكيد أشجعُ النساء على إعطاء الأولوية لصحتهنَ إلى جانب جمالهنَ. فنمط الحياة الصحي ضروريٌ لتعزيز الصحة العامة، ومن منبركم أدعو النساء إلى استثمار الوقت في صحتهنَ البدنية والعقلية كما يفعلنَ مع مظهرهنَ الخارجي.

لكِ صولاتٌ وجولات والعديد من الجوائز المهمة الأخرى التي أحرزتها في سنواتٍ ومسابقاتٍ ماضية؛ هل لكِ أن تخبرينا عنها؟

طوال مسيرتي المهنية، حققتُ العديد من الجوائز، بما في ذلك 9 جوائز في المملكة المتحدة، وجائزة أفضل عارضة لياقة بدنية لعام 2019 في إنجلترا، بالإضافة إلى مشاركاتٍ عديدة في مسابقاتٍ لاحقة. وقد ساهمت كل تجربةٍ، في نموي كعارضة لياقةٍ بدنية ورائدة أعمال.

أخبرينا عن تطبيق Start Living Right fitness الذي أيَدته وزارة الشباب والرياضة في لبنان؛ ما الذي يقدمه للجمهور الراغب في حياةٍ صحية ومستدامة.

يقدم تطبيق "ابدأ حياةً صحية" للياقة البدنية، المعتمد من وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، مجموعةً متنوعة من الأدوات للأفراد الذين يسعون إلى نمط حياةٍ مُستدام وصحي، بما في ذلك مخططات التمارين الرياضية، وعدادات السعرات الحرارية، ومقالاتٍ إرشادية. أنصحُ بمتابعته لأنه مفيدٌ للغاية!

في جعبة مايا نصار معلوف العديد من النشاطات الاجتماعية والرياضية وغيرها؛ كيف تجدين الوقت والمساحة لإنجاز كل ما تقومين به، في ظل وجود عائلةٍ مؤلفة من 4 أطفال يحتاجونكِ؟

يتطلب التوفيق بين التزاماتي العديدة وتربية أربعة أطفال، تخطيطًا وتنظيمًا دقيقين. لذا أعملُ جاهدةً على ترتيب أولويات مهامي، وأحرصُ بشكلٍ خاص على تخصيص وقتٍ لعائلتي واهتماماتي المهنية.

حققت مايا الكثير من الإنجازات بالرغم من انشغالاتها العائلية والمهنية

كيف تصفين لنا دعم وتشجيع عائلتكِ لكِ، وما دوت الخليج الرسالة الداعمة الأهم التي وصلتكِ من أحدهم وكانت أساسًا للكثير من إنجازاتكِ ونجاحاتكِ؟

كان دعمُ عائلتي ركيزةً أساسيةً في رحلتي. أما الرسالة الأكثر تأثيرًا التي تلقيتها، فكانت من شريكي، الذي شجَعني على الإيمان بنفسي والسعي وراء شغفي، مما غذّى العديد من إنجازاتي.

هل يحق لنا أن نسأل، بعد هذا السجل الحافل بالإنجازات، ما دوت الخليج طموحات مايا في السنوات القادمة؟

بالنظر إلى المستقبل، تتضمن طموحاتي مواصلة إلهام الآخرين من خلال اللياقة البدنية، وتوسيع نطاق عملي، والمشاركة في المزيد من المسابقات الدولية لتمثيل لبنان. الرحلة لم تنتهِ بعد!

ما الرسالة التي توجهينها إلى النساء، لتحقيق ما يستطعنَ القيام والنجاح فيه، بالرغم من الصعوبات والقيود؟

رسالتي للنساء دوت الخليج البحث عن شغفهنَ والسعي إليه بلا هوادة، بغض النظر عن التحديات التي قد يواجهنَها. التمكين ينبعُ من الداخل، ومن الضروري أن يؤمن المرء بنفسه.

أين دوت الخليج محطتكِ الجديدة في عالم الرشاقة واللياقة؟ هل ثمة ألقابٍ رياضية وجمالية أخرى تسعين إليها؟

تشملُ خطواتي التالية في عالم اللياقة البدنية والعافية استكشاف مسابقاتٍ جديدة، وربما السعي للحصول على ألقابٍ إضافية. ما زلتُ ملتزمةً بمسيرتي وأتطلعُ إلى تحدياتٍ جديدة، كما أودُ افتتاح المزيد من فروع صالة الألعاب الرياضية الخاصة بي.

ما الرسالة الأخيرة التي تُوجَهها مايا، من خلال موقع "دوت الخليج" وهذه المقابلة، إلى النساء الرائدات والحالمات في عالمنا العربي؟

رسالتي الأخيرة للنساء في العالم العربي دوت الخليج أن يحلمنَ أحلامًا كبيرة ويتخذنَ خطواتٍ عملية في مسيرتهنَ. طموحاتكنَ مشروعة، وبالمثابرة والتفاني، يمكنكنَ تحقيق العظمة وإلهام الآخرين على طول الطريق.