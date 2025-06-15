الرياض - كتبت رنا صلاح - يحرص الكثير من الناس على تناول المشروبات الباردة بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام والشراب وتعتبر بعض هذه المشروبات مثل التمر هندي والسوبيا من أشهر ما يقدم على الموائد فهي تمد الجسم بالطاقة وتساعد على تعويض السوائل المفقودة

ممنوع منعاً باتاً شرب هذا المشروب اللذيذ الطعم يرفع السكر التراكمي والدم بشكل جنوني ويسبب فشل كلوي على الفور

لكن رغم الفوائد الظاهرة لهذه المشروبات إلا أن بعضها قد يحمل مخاطر صحية خاصة عند تحضيره باستخدام مساحيق البودر الجاهزة التي تباع في المحلات التجارية حيث تحتوي هذه المساحيق على نسب عالية من السكر ومحسنات الطعم والمواد الحافظة مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير خاصة لدى مرضى السكر ويؤدي أيضا إلى مشاكل في الهضم مثل الانتفاخ والغازات

أضرار المحليات الصناعية

المشروبات التي تعتمد على محليات سكرية مثل السوبيا البودر والتمر الهندي البودر غالبا ما تكون غير صحية لأن بعض التجار يضيفون إليها مواد صناعية تعزز النكهة لكنها تؤثر سلبا على صحة الجسم وقد تسبب ارتفاعا في ضغط الدم وزيادة مقاومة الجسم للأنسولين وهو ما يشكل خطرا على مرضى السكر ويزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة

بدائل صحية للمشروبات الباردة

المشروبات السكرية وتأثيرها على الصحة

للحفاظ على الصحة من الأفضل تحضير المشروبات في المنزل باستخدام مكونات طبيعية مثل الكركديه الذي يساعد على ترطيب الجسم وتنشيط الدورة الدموية أو قمر الدين الطبيعي الذي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة ويساعد على الشعور بالشبع دون التسبب في رفع السكر كما يمكن الاعتماد على عصائر الفواكه الطازجة دون إضافة السكر واستعمال الماء البارد مع النعناع أو الليمون للحصول على مشروب منعش وآمن

نصيحة مهمة

ينصح بالابتعاد عن المشروبات الجاهزة والمحلاة صناعيا واستبدالها بمشروبات منزلية طبيعية خالية من الإضافات الكيميائية لتجنب الأضرار الصحية المحتملة خاصة لمن يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم