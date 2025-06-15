فوائد القرفة سلاح ذو حدين: كنز صحي عند الاعتدال.. وخطر عند الإفراط

هل تعلّمين أن القرفة أنقذت ملكة مصر كليوباترا من الشيخوخة، وحمّت قلوب نساء اليونان القديمة، وسلاح سري ضد الكوليسترول وأمراض المرأة؟؛ وفي هذا الإطار أيضًا كشفت مخطوطات صينية قديمة أن مهروس القرفة والعسل كان " كبسولة الطاقة" اليومية للإمبراطورات.

تُعتبر القرفة بمثابة السحر البني الذي اختبأ لقرون في أرفف مطابخنا، بينما يحمل في جزيئاته معجزات تُذهل الأطباء. فهي حارسة صحة المرأة من الرحم إلى القلب، إذ تنظم الدورة الشهرية وتُسكت ألم التقلصات "كمخدر طبيعي" لشابة في العشرين، وتحمي العظام من الهشاشة قبل سن اليأس لأم في الأربعين، وتُذيب دهون الشرايين الصامتة لجدّة في الستين.

من ناحية أخرى، تُعد بمثابة "قاتل مزدوج" للكوليسترول وأمراض المرأة؛ فهي مُحطِّمة الكوليسترول الضار (LDL)، وتحوّل الكبد إلى مصنع لتكسير الدهون بدلًا من تخزينها.

لكن نوع القرفة الذي تشترينه من السوق (كاسيا) قد يكون سُمًّا بطيئًا إذا أفرطتِ!؛ والأمان كل الأمان في القرفة السيلانية "كما تنصح منظمة الصحة العالمية".

ولمزيد من المعلومات عن فوائد القرفة في تخفيض الكروسترول وتعزيز المناعة للمرأة؛ تتبّعي السطور القادمة عبر موقع"دوت الخليج"، للاستفادة منها بناءً على توصيات أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة هند عبد العليم من القاهرة.

فوائد القرفة صيدلية متكاملة اختبأت في غبار التوابل وأرفف مطابخنا منذ العصور القديمة

لمن فوائد القرفة؟

وبحسب دكتورة هند، القرفة ليست مجرد نكهة للحلويات، بل صيدلية كاملة اختبأت في غبار التوابل. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الإفراط فيها يُحول الدواء إلى داء؛ لكن الجرعة الذكية تصنع معجزة صحية تجعل كل امرأة أو فتاة تقول "وداعًا للأطباء"؛ وخصوصًا المرأة التي سئمت من أدوية الكوليسترول ذات الآثار الجانبية، المصابات بتكيّس المبايض اللواتي يبحثن عن حل طبيعي، ولكل امرأة تريد وقاية قلبها من دون أن تنسى أنوثتها.

ما دوت الخليج فوائد القرفة لتخفيض الكوليسترول وتعزيز المناعة للمرأة؟

وتابعت دكتورة هند، يجب التنويه عن نقطة هامة، وهي مرتبطة بموقع مايو كلينك التي تشير إلى عدم كفاية الأدلة العلمية على فعالية القرفة في خفض الكوليسترول لدى البشر، خاصةً أن معظم النتائج الإيجابية ظهرت في دراسات على الحيوانات.

لكن بصفة عامة، تظهر عدة دراسات أن المركبات النشطة في القرفة مثل "سينمالدهيد"تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مع رفع الكوليسترول الجيد HDL؛ أما عن فوائدها الرئيسية لتعزيز المناعة، فهي:

مضادات الأكسدة القوية

تحتوي القرفة على بوليفينولات مثل "بروانثوسيانيدين" التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل الإجهاد التأكسدي المسبب للأمراض المزمنة، كما أنها فعالة في حماية الخلايا من التلف ودعم تجديدها.

مكافحة الالتهابات المزمنة

تخفف التهاب المفاصل الروماتويدي والتهابات الجلد مثل "حب الشباب" عبر تعطيل إنتاج السيتوكينات الالتهابية.

ماذا عن فوائد القرفة بصفة عامة للمرأة؟

استفيدي من فوائد القرفة باعتدال ضمن نظام غذائي صحي مدى الحياة

وأضافت دكتورة هند، تُعتبر القرفة درع وقائي وعلاجي متكامل للمرأة، كونها تُحقق الفوائد التالية:

تُنظم الدورة الشهرية وتُخفف آلامها

تنشيط الرحم:تحفز القرفة تدفق الدم في الحوض، مما يساعد على انتظام الدورة وعلاج انحباس الطمث "خاصةً مع شرب شاي القرفة الدافئ صباحًا لمدة 5 أيام قبل الموعد المتوقع".

مضاد للتشنجات: يُخفف مركب سينمالدهيد تقلصات الرحم المؤلمة بنسبة 40% حسب دراسة في مجلة أمراض النساء .

تقليل نزيف الطمث الغزير:يُقلل تناول 1.5 غرام يوميًا (نصف ملعقة صغيرة) فقدّ الدم عبر تحسين تخثر الدم الطبيعي.

تُدعم الخصوبة وتُقاومة تكيّس المبايض (PCOS)

تحسين حساسية الإنسولين:تخفض القرفة مقاومة الإنسولين لدى 63 % من المصابات بـ PCOS " دراسة جامعة كولومبيا"، مما يُنظم الهرمونات ويُحفز التبويض.

تقليل شعر الوجه الزائد: توازن هرمون التستوستيرون المرتفع عند مريضات التكيّس.

تُخفف أعراض انقطاع الطمث

مكافحة الهبّات الساخنة: يُقلل شرب كوبين من شاي القرفة يوميًا تواتر الهبّات بنسبة 35 % بفضل تأثيره المهدئ للأعصاب.

حماية العظام:تحسن امتصاص الكالسيوم، وتقلل خطر هشاشة العظام المرتبطة بانخفاض الإستروجين.

تقّي المرأة من أمراض نسائية خطيرة

التهابات المسالك البولية: مضادة للبكتيريا المسببة للالتهابات.

سرطان الثدي: تُعطل مركبات سينمالدهيد وأوجينول نمو الخلايا السرطانية " دراسة في مجلة Nutrition and Cancer.

سرطان عنق الرحم: تمنع تكوّن الأوعية الدموية المغذية للأورام.

تُعزز صحة البشرة والشعر لدى المرأة

مكافحة حب الشباب الهرموني: يقتل ماسك العسل + القرفة بكتيريا P. acnes ويوازن إفراز الزيوت.

تأخير شيخوخة الجلد:مضادات الأكسدة فيها تحارب التجاعيد عبر حماية الكولاجين.

علاج تساقط الشعر بعد الولادة:تدليك فروة الرأس بزيت القرفة يزيد تدفق الدم ويغذي البصيلات.

تُدعم الصحة النفسية للمرأة

مقاومة اكتئاب ما بعد الولادة: تثنشط رائحة القرفة إفراز السيروتونين "هرمون السعادة".

تقليل التوتر: يُخفض تناول نصف ملعقة صغيرة يوميًا مستويات الكورتيزول بنسبة 22 %.

ماذا عن أهم وصفات فوائد القرفة على خطى نساء العصور القديمة؟

وصفات ذهبية لفوائد القرفة على خطى نساء العصور القديمة

أشارت دكتورة هند، إلى أن القرفة اليست مجرد توابل، بل حليف يومي لكل امرأة أو فتاة تسعى لصحة متوازنة من الداخل والخارج، باستخدام الوصفات التالية:

شاي القرفة للدورة الشهرية وتعزيز المناعة

المكونات: عود قرفة، شرحة زنجبيل طازج، نصف ملعقة كركم.

الطريقة:اغليها 10 دقائق، وأضيفي عصير ليمون قبل الشرب.

خلطة القرفة لتنشيط المبايض

المكونات: نصف ملعقة قرفة، كوب حليب دافئ، رشة كركم.

الوقت: اشربيه يوميًا من اليوم 5 إلى 14 من الدورة.

ماء القرفة لتنظيم السكر والكوليسترول

انقعي نصف ملعقة قرفة مطحونة في كوب ماء مغلي لمدة ١٥ دقيقة، واشربيه دافئًا.

خلطة العسل والقرفة لتعزيز المناعة

اخلطي ملعقة عسل مع رشة قرفة، وتناولها يوميًا لتعزيز المناعة وتقليل الالتهابات.

ماسك القرفة لتفتيح البشرة

المكونات: نصفملعقة قرفة مطحونة، ملعقة عسل،5 قطرات ليمون.

الطريقة:ضعي الخليط 10 دقائق ثم اشطفيه (لا تستخدمي عند وجود حساسية).

ما دوت الخليج أبرز التحذيرات عند استخدام المرأة لفوائد القرفة؟

وصفات ذهبية لفوائد القرفة على خطى نساء العصور القديمة

أكدت دكتورة هند، أنه لابد الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التالية:

الحمل: ممنوعة في الأشهر الأولى؛ كونها تحفز انقباضات الرحم وقد تسبب إجهاضًا. لكن مسموح بها بكميات قليلة في الأشهر الأخيرة بعد استشارة الطبيب.

الرضاعة: قد تغير طعم الحليب وتسبب نفور الرضيع.

أدوية هرمونية: تتفاعل مع حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي للإستروجين.

مريضات السكر: قد تُسبب القرفة هبوطًا حادًا في السكر إذا تم تناولها مع الأدوية الخافضة للسكر.

مريضات الكبد: تجنب الجرعات العالية من قرفة كاسيا لاحتوائها على كومارين سام.

وأخيرًا، استخدمي القرفة السيلانية (Ceylon Cinnamon) بدلًا من الكاسيا؛ فهي أكثر أمانًا لصحتكِ بسبب انخفاض نسبة الكومارين السام. أما عن الجرعة الآمنة فهي ملعقة صغيرة يوميًا "لا تتجاوزي 6 غرامات"؛ لأن الإفراط قد يُسبب غثيانًا، إسهالًا، أو تقرحات فموية. من ناحية أخرى، لا تعتمدي على فوائد القرفة كعلاج وحيد، بل استشيري طبيب التغذية المختص قبل استخدامها، وخصوصًا إذا كنت تتناولين أدوية للقلب أو السكري.