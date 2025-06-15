«روسيا والسعودية هيموتوا عليها»... عشبة خضراء برائحة حلوة وبسعر التراب تزيل السموم من الجسم وتمنع ارتفاع سكر

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر الكزبرة واحدة من اكثر الاطعمة والنباتات الفعالة بشكل كبير في تنظيف الاعضاء الداخلية للجسم، حيث ان الكزبرة قد ثبتت فعاليتها في ازالة الزئبق من الاعضاء الداخلية وبالتالي فإنه يساهم في تنقية الجسم من السموم، وليس هذا فقط بل ان الكزبرة تساهم بشكل كبير في تنقية الكلى والكبد والبنكرياس بسبب المعادن المتنوعة التي توجد بها، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.

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تحتوي الكزبرة على (67 مغ في 100 غ) من الكالسيوم، وتحتوي ايضًا على (%26,05) من النسبة المسموح بها يوميًا من البوتاسيوم، وتحتوي على (%12,64) من النسبة المسموح بها يوميًا من الحديد، كما تحتوي على (26 مغ في 100 غ) من الماغنسيوم، و(%21,50) من الكمية المسموح بها يوميًا من المنغنيز، لذلك فإنها تعتبر واحدة من اكثر الاعشاب التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن بنسبة كبيرة ايضًا يحتاجها الجسم.

طريقة تناول الكزبرة

هناك الكثير من الدول التي تعتبر رئيسية في زراعة الكزبرة ومنها توزع إلى العالم كله، وتعتبر ابرز تلك الدول هي روسيا، المجر، السودان ، رومانيا، إيطاليا، المغرب، مصر، سوريا، إيران المكونات الفعالة في الكسبرة تحتوي الكسبرة على زيت طيار وأهم مركباته اللينالول، والبورنيول وبارا سايمن، والكافور،والجيرانيول والليمونين والفاباينين وغيرهم، ومن الجدير بالذكر ان استخدامها يوميًا على هيئة مشروب مغلي يضيف إلى الجسم مختلف انواع المعادن والعناصر الغذائية الهامة، ويمكن ايضًا اضافتها إلى الطعام في وجبات الافطار والغداء.